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Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

17-29 Temmuz arasında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak emeklilerin ilk ödemeleri bugün başlıyor
 17 Temmuz 2020 10:17
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Bayram ikramiyesi ödemeleri bugün başlıyor

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, Bağ-Kur emeklileri ise ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

Emekli sandığı bayram ikramiyesi

Emekli sandığı kapsamındakilere ise temmuz ayı farkları ile ağustos aylıkları da Kurban Bayramı ikramiyeleri ile aynı gün ödenecek.

Ziraat Bankası'ndan her ayın 1'inci ve 2'nci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3, 4 ve 5'inci günlerinde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödeme yapılacak.

Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerin ödemeleri ise 28 Temmuz'da hesaplarına yatırılacak.

TRT
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