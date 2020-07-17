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Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!

Artvin ve Rize'de dört kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden ders çıkarmayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! Belediye Ortahisar ilçesindeki dere yatağına otogar yapılacağını açıkladı
 17 Temmuz 2020 10:20
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Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!

Artvin ve Rize'de dört kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinden ders çıkarmayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! Belediye Ortahisar ilçesindeki dere yatağına otogar yapılacağını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesinde 30 bin 144 metrekarelik arsa üzerine yeni bir otogar yapılacağını açıkladı. 70 milyon lira harcanacak otogar için inşaatın batısındaki Değirmendere'nin ıslah edileceği öğrenildi.

BAKANIN TALİMATINI TAKMIYORLAR

Ortahisar Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Oktay Söğüt, geçen yıl haziran ayında Araklı'daki sel felaketi sonrası sekiz kişini can verdiği hatırlatarak şunları söyledi: Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum katıldığı bir toplantıda "Dere yataklarındaki binalar yıkılacak" dedi. Sanki bakanlığın böyle bir sözü ve çalışması yokmuş, sanki sık sık sağanak yağışların beraberinde getirdiği felaketleri yaşamıyormuşuz gibi Trabzon Büyükşehir Belediyesi dere yatağına yeni terminal yapma kararı almış.

BÜYÜK BİR ÇELİŞKİ VE İNAT

Son doksan yılda Trabzon'da yaşanan sel ve heyelanlardan 360 kişinin öldüğünü belirten Söğüt, "1990 yılındaki sel felaketi sonrası Değirmendere'nin içinde olduğu derelerin taşması sonucu 45 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dere yatağına terminal yapma kararı bir büyük çelişki ve inattan başka bir şey değildir" dedi.

İsmail AKDUMAN
Sözcü
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