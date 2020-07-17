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5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi

5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi
 17 Temmuz 2020 10:27
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5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi

Bursa'da 5 yıldır oturduğu evin kirasını ödemeyen bir kişi evden polis tarafından zorla çıkarıldı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi 6. Yasemin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 45 yaşındaki Hasan S. isimli adam 5 yıl önce babası ile bu sokakta ev kiraladı. Hasan S.'nin babası 3 ay sonra vefat etti. Babası öldükten sonra da aynı evde oturmaya devam eden ve babasını kaybeden Hasan S. bir süre sonra kira ödememeye başladı. Yaklaşık 5 yıl boyunca kirasını alamayan ev sahibi Yusuf Y. ise evinin boşaltılması için kiracısından şikayetçi oldu.

2019 yılında kiracısı hakkında suç duyurusunda bulunan Yusuf Y. açılan davayı kazandı ve mahkeme Mart ayında Hasan S.'nin evden tahliye edilmesine karar verdi. Kendisine tebliğ edilen karara rağmen evde oturmaya devam edince ev sahibi Yusuf Y. İcra memurlarıyla birlikte Hasan S.'nin kapısına dayandı. Kapıda icra memurlarını görünce evine girerek kimseyi içeri almadı. Ekipler bunun üzerine polis ekiplerine bilgi verdi. Hasan S. polis memurlarına da kapıyı açmayınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler uzun süren görüşmenin ardından Hasan S.'yi evinden zorla çıkardı. Evinin baba yadigarı olduğunu söyleyen Hasan S. evden çıkarıldıktan sonra içeri giren icra memurlarından bütün şahsi eşyalarının kendisine teslim edilmesini istedi.Hasan S. polis ekipleri tarafından karakola götürülürken icra memurları evin boşaltılması için çalışmalara başladı.
İhlas Haber Ajansı
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