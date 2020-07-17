Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü... İşte o anlar
|17 Temmuz 2020 10:37
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Silahların ateşlendiği kavga, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre, Mehmet A. ve oğlu Muzaffer A. yol verme meselesi yüzünden Ali H. ve Ali Ekber H. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri kavgayı sonlandırarak tarafları emniyete götürdü. Birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmayan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Saat 23.00 sıralarında tekrar olayın yaşandığı sokağa gelen Muzaffer A.'ya henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı. Bunun üzerine Muzaffer A. ve beraberindeki Nihat A. kendilerine ateş açan gruba silahla karşılık verdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olayda ateşlenen mermiler 3 araca ve bir ikamete isabet etti. Silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Muzaffer A. ve Nihat A.'yı gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Sokakta yaşanan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflar sokak ortasında tekme ve tokatlarla birbiriyle kavga ediyor. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirmekte güçlük çekiyor.
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