MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
|17 Temmuz 2020 10:41
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.
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