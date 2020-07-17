Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapılacak
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, görevinden kendi isteğiyle ayrılması üzerine başkanlık için 23 Temmuz Perşembe günü seçim yapılacak
|17 Temmuz 2020 10:42
|Yazdır
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un, görevinden kendi isteğiyle ayrılması üzerine başkanlık için 23 Temmuz Perşembe günü seçim yapılacak.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca yapılacak seçimde, Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından Uyuşmazlık Mahkemesinin yeni başkanı belirlenecek.
Sayıştayın gösterdiği 3 aday arasından 2010'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kararı ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Hicabi Dursun, 2 Temmuz 2018'den bu yana Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı görevini yürütüyordu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Personelin testi pozitif çıkınca İşlem Merkezi geçici süreyle kapatıldı
17 Temmuz 2020 11:01
|Bir belde ile 96 ev karantinaya alındı
17 Temmuz 2020 10:37
|AK Parti'li Hamza Dağ'dan İzmir'e 'sağlık teknoparkı' müjdesi
17 Temmuz 2020 09:20
|Hayvansever müdüre kritik görev
17 Temmuz 2020 09:08
|YAŞ erkene çekilebilir, komuta kademesi aynı kalabilir
17 Temmuz 2020 09:04
|Denizli'de arbede sırasında ateş alan tüfekle yaralanan kişi hayatını kaybetti
17 Temmuz 2020 08:36
|Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
17 Temmuz 2020 07:55
|2016'lı 'tuğ'lar terfi bekliyor
17 Temmuz 2020 07:04
|Müezzin'in '15 Temmuz gaziliği müracaatı' reddedildi
16 Temmuz 2020 23:55
|İBB, o otobüsü kullanan şoförün sertifikasını iptal etti
16 Temmuz 2020 23:34