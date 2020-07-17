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Personelin testi pozitif çıkınca İşlem Merkezi geçici süreyle kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ankarakart İşlem Merkezi'nde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine önlem amacıyla 5 işlem merkezi geçici süreyle hizmete kapatıldı.
 17 Temmuz 2020 11:01
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Personelin testi pozitif çıkınca İşlem Merkezi geçici süreyle kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, merkezlerdeki 16 personele koronavirüs testi yapıldığı ve sonuçlar alınıncaya kadar bu kararın alındığı belirtildi. Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

16 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Hürriyet Ankara'dan Murat Yılmaz'ın haberine göre: EGO Genel Müdürlüğü Ankarakart İşlem Merkezi'nde görevli bir personelin koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıkması üzerine önlem amacıyla kart işlem merkezlerimiz geçici bir süre için hizmete kapatılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü ana hizmet binası, Kızılay, Akköprü, Dikimevi ve Beşevler olmak üzere 5 adet Ankarakart İşlem Merkezi bulunmaktadır. Halihazırda bu gişelerde toplam 16 personel görev yapmaktadır. Anılan noktalarda görevli tüm personele koronavirüs testi yapılmış olup sonuçlar alınıncaya kadar hem çalışanlarımız hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından bu karar alınmıştır.

İNTERNET SİTESİNDEN YAPILABİLİR

Yine tüm bu noktalarda düzenli olarak yapılmakta olan dezenfeksiyon işlemlerine hassasiyetle devam edilmektedir. Bilindiği üzere kart işlem merkezlerinde kişisel kart basımı, kişisel kart yenileme (kayıp-kırık), kişiselleşmiş kartların vize işlemleri, kartların bakiye aktarım işlemleri yapılmaktadır. Vatandaşlarımız, bakiye aktarımı dışında, diğer tüm iş ve işlemleri online olarak www.ankarakart.com.tr adresinden, öğrenciler ise öğrenci abonman işlemleri ile kart dolum işlemlerini tüm gişe ve kiokslardan yapabilirler."

ÜÇ VAKA TESPİT EDİLDİ

Öte yandan, Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü'nde antrenör, sporcu ve velilere yapılan koronavirüs testlerinde 2 kondisyoner ve 1 antrenörün sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü Ankara Tenis Kulübü'nde görevli bir kondisyonerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine yapılan testler sonucunda, iki koronavirüs vakasının daha tespit edildiği bildirildi. Kulüpte dezenfeksiyon işlemleri başlatılırken, antrenmanları devam eden Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcu programlarının iptal edildiği aktarıldı. Açıklamada, konuyla ilgili gerekli bilginin TOHM Koordinatörlüğü'ne verilerek, TOHM sporcularının antrenmanlarının Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 19 Mayıs Spor Kompleksi içindeki kortlarda devam ettiği kaydedildi.
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