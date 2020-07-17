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Osmaniye'de zihinsel engelli çocuğu kaçırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğunu kaçırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
|17 Temmuz 2020 11:04
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğunu kaçırdığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Çamiçi Mahallesi'nde yaşayan Y.O'dan (14) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Çalışma başlatan polis, Y.O'nun, aile yakınları A.K. (24) ile minibüse bindiğini belirledi.
A.K. ve Y.O'nun Kadirli ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Y.O. kurtarılırken, şüpheli A.K. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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