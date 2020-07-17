Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi
|17 Temmuz 2020 11:06
|Yazdır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.
Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun düşürülmesi için KDV oranının indirilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesiyle salgın döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Palandöken, gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa vatandaşın ve esnafın Kovid-19'dan daha iyi korunacağının altını çizerek, KDV oranının aşağı çekilip maliyetlerin azaltılmasının fiyatları ve enflasyonu da düşüreceğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sağlık-Sen: Döner sermaye işlevini yitirdi, kronik sorun haline geldi
16 Temmuz 2020 14:14
|Barolar, kuruldukları ilin adından başka bir isim kullanamayacak
16 Temmuz 2020 13:37
|Kızılay: Türkiye'nin kan stokları yerinde
16 Temmuz 2020 11:11
|15 Temmuz Derneği Başkanı'ndan İBB ile olan protokol açıklaması
15 Temmuz 2020 11:47
|Yetkili sendika Diyanet Sen'de, Başkan ve yönetim değişti
14 Temmuz 2020 19:41
|TBB Başkanı Feyzioğlu: Kimse kimseye mahalle baskısı kurmasın
14 Temmuz 2020 14:57
|Veterinerlerden kurban hizmetleri için ek tedbir istemi
14 Temmuz 2020 11:10
|Vuslat Derneği, 4 kıta 20 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştiriyor
13 Temmuz 2020 12:34
|TBB yönetiminde dengeler değişecek
12 Temmuz 2020 09:40
|Baro saltanatı sona erdi: Ekim ayında seçim var
12 Temmuz 2020 08:05