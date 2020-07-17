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Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli
 17 Temmuz 2020 11:06
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Gıda ve temizlik ürünlerinde KDV indirimi talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinin ekonomiye olumsuz etkisinin azaltılması ve enflasyonun düşürülmesi için KDV oranının indirilmesine her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Gıda ürünleri ile temizlik malzemelerindeki KDV'nin düşürülmesiyle salgın döneminde özellikle dar gelirli vatandaşların rahat bir nefes alacağına dikkati çeken Palandöken, "Vatandaşın zaruri ihtiyaçları arasında başı çeken ve sofralardan eksik olmayan patates, soğan, domates gibi gıda ürünleri ile virüsten korunmak için kullanılan sabun, deterjan, kolonya, dezenfektan gibi temizlik malzemelerindeki KDV geçici süreyle kaldırılmalı ya da oranı yüzde 1'e düşürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, gıda ve temizlik ürünlerindeki vergiler kaldırılırsa vatandaşın ve esnafın Kovid-19'dan daha iyi korunacağının altını çizerek, KDV oranının aşağı çekilip maliyetlerin azaltılmasının fiyatları ve enflasyonu da düşüreceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
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