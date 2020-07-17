1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rus hacker'lar Kovid-19 aşı bilgilerini çalacak iddiası

Rus bilgisayar korsanlarının Kovid-19 aşı bilgilerini çalmaya çalıştığı iddia edildi
 17 Temmuz 2020 11:07
Yazdır
Rus hacker'lar Kovid-19 aşı bilgilerini çalacak iddiası

Batılı istihbarat örgütleri, Rus istihbaratıyla bağlantılı bilgisayar korsanlarının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlardan bilgi sızdırmaya yönelik faaliyet yürüttüğünü ileri sürdü.

İngiltere'nin Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), Kanada İletişim Güvenliği Kurumu (CSE), ABD İç Güvenlik Bakanlığı Siber Güvenlik Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA), ilgili kurumları korsanlık faaliyetine karşı uyaran bir rapor yayımladı.

Raporda, "APT29" olarak bilinen, kendilerini "Dukes" ve "Cozy Bear" olarak da adlandıran bilgisayar korsanları grubunun, bilgi sızdırmak amacıyla Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarını hedef aldığına ilişkin kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen bilgisayar korsanlarının daha önce de istihbarat toplamak amacıyla hükümetleri, diplomatik misyonları, düşünce kuruluşlarını, sağlık ve enerji bilgi sistemlerini hedef alan siber korsanlık faaliyetleri yürüttüğüne işaret edilen raporda, grubun 2020'de İngiltere, ABD ve Kanada'da Kovid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten kurumlardan fikri ve sınai mülkiyet kapsamındaki bilgileri çalmak üzere girişimlerde bulunduğu kaydedildi.

Raporda, aşı geliştiren kurumlara ait IP adreslerini hedef alan grubun, son dönemlerde ortaya çıkan belirli sızma kodlarını kullanarak sistemlere erişim sağlamaya çalıştığı ileri sürüldü.

Rapora göre korsanlar, "balık ağı" adı verilen yöntemle kurum çalışanlarına sahte e-mailler atarak, onların sisteme giriş bilgilerini çalma teşebbüslerinde bulundu.

Bilgisayar korsanları sızdıkları sistemlerde veri indirebilmek üzere "WellMess", "WellMail" ve "SoreFang" adlı casus yazılımları kullandı.

Raporda hangi kurumların hedef alındığına ve herhangi bir kritik bilginin çalınıp çalınmadığına dair bilgi verilmezken, grubun faaliyetlerine devam etmesinin beklendiği, bu yüzden ilgili kurumların yapılan güvenlik uyarısını dikkate alarak tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

- "Bencil çıkarlar için umarsız bir davranış"

İngiltere Başbakanı Dominic Raab, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Rus istihbaratının koronavirüsle mücadele edenleri hedef almasının kabul edilmez olduğunu dile getirerek, "Bu, bencil çıkarlara yönelik umarsız bir davranış." ifadelerini kullandı.

- Rusya iddiaları reddetti

İddiaların hedefinde olan Rusya ise suçlamayı reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İngiltere'deki ilaç şirketlerini ve araştırma merkezlerini kimin hedef aldığına dair bir bilgimiz yok. Tek bir şey söyleyebiliriz: Rusya'nın bu girişimlerle ilgisi yoktur." dedi.

Rusya ile bağlantılı olduğu iddia edilen bilgisayar korsanları grubu, ABD'de 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratik Partinin yönetim organı Demokratik Ulusal Kongre çalışanlarının e-posta adreslerini ele geçirip yayınlayarak seçimlere müdahalede bulunmakla suçlanmıştı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gurbetçinin ekmek arasına koyduğu 100 bin sterline el konuldu
17 Temmuz 2020 09:01		 Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 3 kişi öldü
16 Temmuz 2020 18:06
Çocuklar için aşı uyarısı: Ölüm riski virüsten daha yüksek
16 Temmuz 2020 16:46		 Koronavirüsün bulaşıcılığını bitiren aşı bulundu iddiası
16 Temmuz 2020 13:35
Bilim insanları: Aşıların yapıldığı gençlere virüs bulaştırılsın
16 Temmuz 2020 12:57		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 699 bini geçti
16 Temmuz 2020 10:35
Twitter'da bitcoin depremi: Ünlü hesaplara saldırı
16 Temmuz 2020 06:15		 FETÖ'nün elebaşının çiftliğinin önünde protesto
15 Temmuz 2020 23:40
Bulgar güreş şampiyonu koronavirüse yenik düştü
15 Temmuz 2020 22:55		 Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde protesto
15 Temmuz 2020 22:28
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı12:59 - Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı12:45 - AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda12:33 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı öğretmen tutuklu yargılanacak12:25 - Emekli bayram ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılsın teklifi12:11 - 'Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunacağız'
12:09 - Lise öğrencileri su israfına dikkati çekmek için 'dijital oyun' kodladı12:07 - Gün ortasında dolar hafif yükselişte11:59 - Gar saldırısının faillerinden Hacı Ali Durmaz'a 20 yıl 6 ay hapis11:59 - Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili 4 gözaltı11:57 - Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!11:56 - Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak
11:54 - Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı11:53 - Öğretmenler kendini dezenfekte eden 'akıllı' kapı kolu tasarladı11:52 - ABD'nin konsolosluk görevlisi Cantürk'e FETÖ'den hapis istemi11:48 - HDP, eşine şiddet uygulayan vekili ihraç edecek11:47 - MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
11:38 - Eski Bakan Akdağ, yatırımcılara 'hasta garantisi' iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!
HSK, bir savcının ihracına karar verdi
Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskesiz girmeyin 3
simon kjaer 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 1
Koca yaşlı şişko dünya 1
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
yağız sabuncuoğlu 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 5
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
yılan burcu 3
SON İLANLAR
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam