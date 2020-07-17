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Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı

Kovid-19 sürecinde daha uzun süre evde kalınması, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçlar ile sıcaklıkların artması su tüketimine de yansıdı
 17 Temmuz 2020 11:14
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Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı

- İSKİ'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dönemi verilerine göre, İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı.

AA muhabirinin İSKİ'den edindiği bilgilere göre, kurumun 2020 yılı temmuz ayı itibarıyla 5 milyon 834 bin 367 konut, 713 bin 176 iş yeri olmak üzere toplam 6 milyon 547 bin 543 abonesi bulunuyor.

İstanbul'a günlük ortalama 3 milyon metreküp su verilirken bu miktar kış aylarında 2 milyon 800 bin metreküpe iniyor, yaz aylarında ise yaklaşık 3 milyon 200 bin metreküp seviyesine çıkıyor.

Pandemi sürecinde daha uzun süre evde kalınması, hijyen ve temizlik gibi ihtiyaçlar ile sıcaklıkların artması su tüketimine de yansıdı. İstanbul'da genel su tüketimi yüzde 14, evlerdeki su tüketimi ise yüzde 30 arttı. İş yerlerinin kapalı olması sebebiyle buralardaki su tüketimi ise önemli oranda azaldı.

Türkiye'de Kovid-19'un görüldüğü 11 Mart'tan 14 Temmuz'a kadar geçen 126 günlük sürede İstanbul'da toplam 369 milyon 542 bin 725 metreküp su tüketimi gerçekleşti.

Aylara göre tüketim değerleri ise şöyle:

"Mart ayında günlük ortalama 2 milyon 858 bin 51 metreküp su tüketilirken aylık toplam ise 60 milyon 19 bin 69 metreküp oldu. Nisan ayında günlük ortalama 2 milyon 808 bin 714 metreküp, aylık toplam ise 84 milyon 261 bin 414 metreküp su tüketildi. Mayıs ayında günlük ortalama 2 milyon 904 bin 522 metreküp su tüketilirken, aylık toplam ise 90 milyon 40 bin 181 metreküp oldu. Haziran ayında günlük ortalama 3 milyon 30 bin 796 metreküp su tüketilirken aylık toplam ise 90 milyon 923 bin 882 metreküp olarak kayda geçti. Temmuz ayında ise su tüketimi artışı devam ederken günlük şu ana kadar geçen 16 günün ortalaması 3 milyon 158 bin metreküp civarında gerçekleşti."

- Geçmiş 3 ayın ortalamasına göre kıyas fatura kesildi

İSKİ'den yapılan açıklamada, nisan ve mayıs aylarında pandemi sebebiyle su sayaçlarının okunmasının durdurulduğu belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Nisan ve mayıs aylarında su sayaçlarının yerinde okunması durdurulmuş olup, bunun yerine abonelerimizin geçmiş 3 ay su kullanım ortalaması esas alınarak kıyas faturalar tahakkuk ettirilmiş ve bu iki aylık dönemde, toplam 9 milyon 638 bin 59 kıyas fatura basılarak adreslere teslim edilmiştir.

Ayrıca, pandemi döneminde hiçbir hane ve iş yerinin suyu borcundan dolayı kesilmemiş, daha önce suyu borcundan dolayı kapalı olan yaklaşık 50 bin abonenin suyu da açılmıştır. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 1 Haziran 2020'den itibaren su sayaçları yeniden yerinde okunmaya başlanmış, sayaçlardan geçen gerçek tüketim miktarları tespit edilerek kıyas faturalardaki eksik ya da fazla tahakkuklar gerçek tüketim değerlerine göre hesaplanarak otomatik olarak mahsuplaştırılmıştır."
Anadolu Ajansı
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