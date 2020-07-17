Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu

Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazın programı açıklandı. Camii içinde 500 kişi olacak. Meydanda ise toplu namaz kılınacak. İlk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

Danıştay kararı ile Ayasofya'nın ibadete açılmasının ardından, kılınacak ilk namaz için hazırlıklar sürüyor.

Ayasofya'nın ibadete açılması kararının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazırlıkların hızla tamamlanarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, Cuma namazı ile bilrikte Ayasofya'da kılınacak ilk namazın tarihini vermişti.

İlk namazı kimin kıldıracağı ise merak konusu olurken, konuyla ilgili açıklama geldi.

Namazı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş kıldıracak

Önümüzdeki hafta Cuma namazı ile ilk ibadetin gerçekleştirileceği Ayasofya Camii'nde ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak.

İçeride 500 kişi namaz kılacak

Namaza, cami içerisinde 500 kişi katılabilecekken, dışarıda ise toplu namaz kılınacak.

Ne olmuştu?

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi.

Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı.