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Türkiye'nin data kullanımı 178 GB'ı aştı

Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu
 17 Temmuz 2020 11:19
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Türkiye'nin data kullanımı 178 GB'ı aştı

İnternetin yoğun kullanımına uzaktan eğitim ve evden çalışma eklenince Türkiye'nin data kullanımı da artış gösterdi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, "Merkeze değil herkese" anlayışıyla hizmet sunan Türk Telekom'un sabit internet abonelerinin yılın ilk yarısındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak, 178 GB oldu.

Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımı ve güçlü altyapısıyla salgın ve normalleşme süreçlerinde artan data ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Türk Telekom abonelerinin ocak-haziran arasındaki abone başı aylık ortalama data kullanımı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 42 arttı ve 178 GB'a ulaştı. Ocak-mart 2020 arasındaki ilk üç aylık data kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla, 159 GB oldu.

Nisan-haziran 2020 arasında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artarak, 195 GB'a yükseldi. Türkiye'nin abone başı data kullanımı haritasına bakıldığında, özellikle Muğla, Malatya, Antalya, Mersin ve Sinop illerindeki artış dikkat çekti. Bu kapsamda yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sırasıyla yüzde 52 ile Muğla, yüzde 49 ile Malatya ve Antalya, yüzde 46 ile Mersin ve Sinop abone başı aylık ortalama data kullanımının en çok yükseldiği ilk beş il oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, Türk Telekom olarak 180 yıllık köklü bir geçmişe sahip olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öncü rolümüzden aldığımız güçle değer üretiyor, değerli hissettiriyoruz. 2020'nin ilk altı ayında da özellikle salgının etkisiyle abonelerimizden gelen yoğun data talebini karşılayarak onların yanında olduk. Mobilden ziyade sabit hatlara talebin arttığı bir tablo ortaya çıktı. İnternet trafiği, tüm güne yayıldı. İlk altı ay içerisinde, Türk Telekom sabit internet abonelerinin aylık ortalama data kullanımı geçen yıla kıyasla yüzde 42 arttı. Önceliğimiz, bu toprakların bir değeri olarak, vatandaşımızın iyi günde de kötü günde de yanında olmanın sorumluluğu ile her koşulda ülkemizin 81 ilinde kesintisiz iletişim sağlamak. Gururla söyleyebilirim ki hedefimize başarıyla ulaştık."

Türkiye'de dijital dönüşümün öncüsü olduklarını vurgulayan Önal, "Yeni normalde dijitalleşme özellikle sağlık, eğitim, iş ve özel yaşamımızın birçok alanında odak noktası olacak. Türk Telekom olarak, hem fibere, dijitalleşmeye ve 5G teknolojilerine yatırımlarımız hem de internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle bu yeni dünyaya son derece hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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