Seyyar satıcının saldırısına uğrayan kadın zabıtanın parmağı kırıldı
|17 Temmuz 2020 11:21
|Yazdır
Alınan bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Uzun Sokak'ta denetim yaptıkları sırada, müdahalede bulundukları seyyar satıcının saldırısına uğradı.
Zabıta ekiplerine direnen seyyar satıcı, bir kadın memurun parmağını kırdı.
Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, olayın dün akşam saatlerinde yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Uzun Sokak'ta görev yapan zabıta ekiplerimiz, bölgede seyyar satıcılık yapan bir vatandaşımıza müdahale etmiştir. Bunun üzerine seyyar satıcı mukavemet göstermiş ve ekiplerimize direnmiştir. Bu direniş, fiziki saldırıya dönüşmüş ve Nadya Taşkın isimli görevli personelimizin parmağı kırılmıştır."
Olay sonrası zabıta memurunun hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, "Alınan adli raporda parmağının kırık olduğu tespit edilmiştir. Konu Çarşı Polis Karakolu tarafından takip edilmekte olup adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı
17 Temmuz 2020 13:01
|'Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunacağız'
17 Temmuz 2020 12:11
|Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
17 Temmuz 2020 11:37
|Osmaniye'de zihinsel engelli çocuğu kaçırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
17 Temmuz 2020 11:04
|Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü... İşte o anlar
17 Temmuz 2020 10:37
|5 yıldır kirasını ödemediği eve haciz gelince kendini eve kitledi
17 Temmuz 2020 10:27
|Trafik kazasını üstlenmeyen arkadaşını öldürdü
17 Temmuz 2020 10:10
|11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
17 Temmuz 2020 09:32
|Sapkın eski sevgilinin sözleri kan dondurdu: Taciz dokunarak olmuyor mu?
17 Temmuz 2020 09:03
|Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
17 Temmuz 2020 09:00