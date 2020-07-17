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Başkent'te ayakta yolcu taşıyan dolmuşa taviz yok

Başkent'te de bir dolmuş şoförü yasağı hiçe saydı, ayakta yolcu taşıdı. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, kurala uymayanlara ceza kesildiğini belirterek, "Önce uyarıyor, devam ediyorsa uzaklaştırma veriyoruz ve son olarak da yaka kartını iptal ediyoruz" dedi
 17 Temmuz 2020 11:23
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Başkent'te ayakta yolcu taşıyan dolmuşa taviz yok

Hürriyet Ankara'dan Sedat Cenikli'nin haberine göre: Yasak olmasına rağmen kuralları hiçe sayan ve fazla yolcu alarak taşımacılık yapan İstanbul'daki dolmuş görüntülerinin benzeri Başkent'te de yaşandı. Kızılay-Sokullu güzergahında çalışan bir minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görüntülerle ilgili Hürriyet Ankara'ya konuşan Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, araç plakasıyla birlikte şikayet edildiği takdirde cezai işlem uyguladıklarını söyledi. Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca belirlenen yolcu taşımacılığı kurallarına Başkent'teki minibüsçü esnafının yüzde 90'dan fazlasının tamamen uyduğunu da kaydeden Gani, özetle şöyle konuştu:

Ayakta taşıyana taviz yok

UYARIYORUZ, MASKE VERİYORUZ

"Bu bir salgın hastalık. Herkese ve herkesten bulaşabiliyor. O yüzden dolmuşçu esnafını özellikle uyarıyoruz. 'Ayakta yolcu kesinlikle almayın' diyoruz. Çünkü burada hem vatandaş hem de esnafın kendisi mağdur olabilir. Aynı zamanda maskesiz de vatandaşı dolmuşa almıyoruz. Maskesi olmayan vatandaşa maske veriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile maske dağıtımı gerçekleştirdik. ABB Zabıta Daire Başkanı Sayın Mustafa Koç bizzat eşlik etti bize.

6 BİN ŞOFÖRDEN TEK TÜK ÇIKIYOR


Ankara'da 2 bin 231 dolmuş, 6 bin civarı da çalışan (şoför) var. Kurallara sıkı sıkıya uydukları için esnafımıza özellikle teşekkür ediyorum. Ancak arada böyle tek tük kurallara uymayan çıkıyor. Onlara da şikayet üzerine cezai işlem uygulanıyor. Önce uyarıyor, takip ediyoruz. Emniyet zaten gerekli denetim ve cezai işlemleri uyguluyor ancak yine de kuralları çiğnemeye devam ediyorsa oda olarak şoföre bir hafta uzaklaştırma veriyoruz. Buna rağmen devam ediyorsa da çalışma kartı dediğimiz yaka kartlarını iptal ediyoruz. O olmadan şoförlük yapamazlar."

Ayakta taşıyana taviz yok

YASAĞI HİÇE SAYDI

11 Temmuz günü saat 18.30 sıralarında Kızılay-Sokullu hattında çalışan minibüs içinden çekilen fotoğraflarda, dört yolcunun ayakta yolculuk yaptığı görülüyor.
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