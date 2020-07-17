HDP, eşine şiddet uygulayan vekili ihraç edecek

HDP Merkez Disiplin Kurulu, Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

HDP:"Araştırmalarımız sonucunda Merkezi Disiplin Kurulumuz; Ebru Işık'ın ilk beyanını esas alarak Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle Kadın Meclisimizin başvurusu üzerine soruşturma başlatmıştır. Tüm yetkileri tedbiren durdurulan Işık'ın savunması alınacaktır."

NE OLMUŞTU?

Olay, Işık çiftinin Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen bölgesinde oturduğu evde meydana geldi. Bir süre önce Covid-19 teşhisi konulan 3 HDP'liden birisi olan Mensur Işık, öğretmen eşi Ebru Işık ile dün gece bilinmeyen bir nedenle tartıştığı öne sürüldü. İddiaya göre olaylar şöyle gelişti:

Mensur Işık, tartışma sırasında eşinin gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddet uyguladığı eşinin hastaneye gitmesine izin vermedi ve kimseyle iletişim kurmaması için de cep telefonunu sakladı.

HDP'li Işık, sabaha karşı ağrılarının artması üzerine ise eşini hastaneye götürmek zorunda kaldı. Mensur Işık, olayın ortaya çıkması riskine karşı yakındaki bir hastane yerine, evlerine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etimesgut ilçesindeki özel hastaneye eşini götürdü. Burada Ebru Işık, kendisini muayene eden doktordan yardım isteyince durum polise bildirildi.

ŞİKAYETÇİ OLDU, UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Ebru Işık, gelen polis ekiplerine verdiği ifadesinde, eşinin yaşadıkları tartışma sırasında gözüne yumruk atıp, kendisini darbettiğini, ısrarlarına rağmen de doktora götürmediğini, kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu sakladığını ve evden ayrılmasına izin vermediğini ileri sürdü. Ebru Işık, eşinin kendisini sabaha kadar zorla evde tuttuğunu, sabah ağrısının artması üzerine doktora götürmeyi kabul ettiğini ve doktordan yardım istediğini belirterek, şikayetçi oldu. Bunun üzerine HDP'li Mensur Işık'a uzaklaştırma tedbiri uygulandığı belirtildi.