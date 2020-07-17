1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı

Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesinde dosyayı karara bağlayan hakimin, bu kararla ilgili itirazı inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de görev yapmasını hak ihlali saydı.
 17 Temmuz 2020 11:54
Yazdır
Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, tutuklu olan bir kişi, cezaevinde infaz koruma memurları ile aralarında çıkan tartışma sonucu disiplin cezası aldı.

Tutuklu, disiplin cezasının kaldırılması istemiyle İnfaz Hakimliğine şikayette bulundu. İnfaz Hakimliği şikayeti reddetti. Başvurucunun bu karara itirazını değerlendiren Ağır Ceza Mahkemesi de ret kararı verdi.

Bunun üzerine tutuklu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunarak, Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde, ilk şikayetini reddeden infaz hakiminin de yer aldığını, bu nedenle tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

- Anayasa Mahkemesi ihlal verdi

Bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, başvurucunun, "tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine" karar verdi.

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, somut olayda ilk derece mahkemesinde dosyayı karara bağlayan hakimin, bu kararla ilgili itirazı inceleyen Ağır Ceza Mahkemesi heyetinde de görev yaptığı kaydedildi.

İnfaz Hakimliği Kanunu'nda, "infaz hakiminin aynı zamanda infaz hakimi kararına karşı yapılan itirazın incelendiği ağır ceza mahkemesinin de üyesi olması halinde itirazla ilgili karara katılamayacağı"nın belirtildiği aktarıldı.

Gerekçede, şu tespitler yapıldı:

"İdarenin kararına karşı yapılan şikayeti karara bağlayan hakimin bu karara olan itirazı ele alan Ağır Ceza Mahkemesi heyetine, kanunun açık hükmüne rağmen katılarak itiraz incelemesinde yer alması nesnel tarafsızlığı zedelemiştir. Şikayet incelemesi aşamasında karar veren hakimin bu karara karşı başvurulabilecek bir üst kanun yolu olan itiraz aşamasındaki incelemeye de katılması halinde kendi kararındaki, varsa hukuki ve fiili hatalar hususunda belli ölçüde savunmacı bir tutum takınabileceği açıktır. Her ne kadar önceki derecede görev yapan hakimin sadece bir oy hakkına sahip olması sebebiyle kararı tek başına değiştirmesinin mümkün olmadığı düşünülebilirse de heyetin diğer üyelerini etkileyebileceği gözardı edilemez."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Melis'e ve annesine sevindirici haber AYM'den geldi
16 Temmuz 2020 20:41		 AYM'den AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
14 Temmuz 2020 15:13
İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
09 Temmuz 2020 11:00		 Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
09 Temmuz 2020 10:55
Anayasa Mahkemesi: Kişiler güvenlik soruşturmasının içeriğinden haberdar edilmelidir
08 Temmuz 2020 12:00		 AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti
02 Temmuz 2020 15:20
AYM'den yurt dışında çalışanları sevindirecek karar
01 Temmuz 2020 18:18		 AYM'den HDP'ye suç duyurusu
30 Haziran 2020 08:33
AYM ByLock'u 'FETÖ'de belirleyici delil' saydı
27 Haziran 2020 11:49		 AYM'den YKS davasında ikinci ret
25 Haziran 2020 17:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:01 - Tunceli'de yolcu midibüsü ile cip çarpıştı: 1 ölü, 17 yaralı12:59 - Adalet Akademisinin uluslararası nitelikli ilk uzaktan eğitim programı başladı12:45 - AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda12:33 - Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı öğretmen tutuklu yargılanacak12:25 - Emekli bayram ikramiyeleri 1500 liraya çıkarılsın teklifi12:11 - 'Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunacağız'
12:09 - Lise öğrencileri su israfına dikkati çekmek için 'dijital oyun' kodladı12:07 - Gün ortasında dolar hafif yükselişte11:59 - Gar saldırısının faillerinden Hacı Ali Durmaz'a 20 yıl 6 ay hapis11:59 - Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili 4 gözaltı11:57 - Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!11:56 - Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlar, hastalıkla mücadelelerine güç katacak
11:54 - Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı11:53 - Öğretmenler kendini dezenfekte eden 'akıllı' kapı kolu tasarladı11:52 - ABD'nin konsolosluk görevlisi Cantürk'e FETÖ'den hapis istemi11:48 - HDP, eşine şiddet uygulayan vekili ihraç edecek11:47 - MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
11:38 - Eski Bakan Akdağ, yatırımcılara 'hasta garantisi' iddialarını yalanladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!
HSK, bir savcının ihracına karar verdi
Erdoğan'dan 'kıdem tazminatı ve part-time' talimatı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
maskesiz girmeyin 3
simon kjaer 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 1
Koca yaşlı şişko dünya 1
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
yağız sabuncuoğlu 1
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 5
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
yılan burcu 3
SON İLANLAR
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam