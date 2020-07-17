Gar saldırısının faillerinden Hacı Ali Durmaz'a 20 yıl 6 ay hapis

Ankara Garı'ndaki bombalı terör saldırısına ilişkin ana davada 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen Hacı Ali Durmaz, "ruhsatsız silah bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak" suçlarından da 20 yıl 6 ay hapse ve 76 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ın kardeşi tutuklu sanık Hacı Ali Durmaz, bulunduğu cezaevinden video konferansla katıldı, sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı Adnan Gümüş, 26 Mart'taki celsede açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrarladığını bildirdi ve sanığın, "ruhsatsız silah bulundurmak, taşımak", "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savunması sorulan Durmaz, gar saldırısının yaşandığı tarihte yaşının küçük olduğu gerekçesiyle daha önce mahkemeden kemik testi yapılması talebinde bulunduğunu ancak mahkemenin bunu reddettiğini söyledi.

Durmaz, gar saldırısına ilişkin ana davadan ceza aldığını belirterek, mahkeme heyetinden adaletli karar vermesini istedi.

Sanık avukatı ise önceki savunmalarını tekrarladığını bildirdi ve müvekkili hakkında mükerrer yargılama yapıldığını öne sürdü.

Sanığın son sözlerinin alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Selfet Giray, mahkeme heyetinin oy birliği ile aldığı kararı açıkladı.

Buna göre sanık Durmaz, "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak" suçundan 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası ile "ruhsatsız silah bulundurmak, taşımak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 36 bin lira adli para cezasına mahkum edildi.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçu yönünden ise "sanığın atılı suçu işlediği sabit görülmediği" gerekçesiyle beraatine hükmedildi.

- Gar saldırısı ve davanın geçmişi

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için kalabalık, Ankara Garı önünde toplanmıştı. Grup, kortej hazırlığına devam ederken saat 10.04'te, üç saniye arayla iki patlama meydana gelmiş, ikisi çocuk 100 kişi ölmüş, 391 kişi yaralanmıştı. Patlamalarda iki terörist parçalanarak ölmüştü.

Olaya ilişkin 36 kişiye dava açılmış, yargılama sonucu mahkeme, aralarında Hacı Ali Durmaz'ın da bulunduğu sanıklardan 9'unu 100 kişiyi "kasten öldürmek" ve "anayasal düzeni ihlal" suçlarından 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanık Durmaz hakkında, ağabeyi olan DEAŞ'ın sözde "Gaziantep emiri" Yunus Durmaz'ı yakalamak için düzenlenen polis operasyonunda ağabeyinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu 3 polisin yaralanması nedeniyle "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "ruhsatsız silah bulundurmak, taşımak" ve "izinsiz olarak patlayıcı maddeleri bulundurmak" suçlarından ayrıca dava açılmıştı.