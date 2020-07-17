Gram altın 397 lira seviyelerinde

CHARLİZE THERON: BENİM TERCİHİM CEVİZLİ BAKLAVA Son filmindeki bir sahnede 'baklava gurme'si' olarak hareket eden ve kendisine sunulan baklavanın nerede yapıldığına ilişkin tahminde bulunan Charlize Theron, baklava konusunda tartışmalı konuya da değindi. Sosyal medya paylaşımlarında da baklavaya övgüler düzen Theron, son açıklamasında tercihinin cevizli baklavadan yana olduğunu söyledi.