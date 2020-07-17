Siirt'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili 4 gözaltı
|17 Temmuz 2020 11:59
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Siirt'tin Pervari ve Eruh ilçesi kırsalında geçen ay terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen, 2'si turuncu kategoride yer alan 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin 4 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pervari'nin Herekol, Eruh'un Ciraf mevkisinde geçen ay aralarında turuncu kategoride aranan 2 teröristin de bulunduğu 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlara ilişkin soruşturma sürüyor.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütüne finansal destek sağladıkları, yardım yataklık ettikleri, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları belirlenenler ve iş birlikçilere yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlünün de yer aldığı 4 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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