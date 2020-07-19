1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin

1980'den bu yana Kurban kesiminde tercih edilen Bey Çiftliği'nin sahibi Yunus Emre Nalbant ile Kurban Bayramı öncesi görüştük.
Yazdır
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin

Nalbant, Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm önlemleri adlık dedi. alınacak kurbanlıkların tüm kredi kartlarına 9 taksit yapılacağını dile getirdi.

Vatandaşın bu süreçte zarar görmemesi için kurbanlıkları doğrayıp adrese kadar götürdüklerini vurguladı.

CORONAVİRÜS KAPSAMINDA KURBAN KESERKEN HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYORSUNUZ?

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Görev alacak tüm personelimizin sağlık kontrolleri sürekli yapılmakta olup, tedbiren yedek personelimiz de hazırdır. Ayrıca kesim ve parçalama tesislerimizde rutin olarak uygulanan tüm dezenfeksiyon tedbirleri, pandemi sürecinde en üst düzeye çıkarılmıştır.

KURBANLIK ÜRÜNLERİNİZ NELER?

Ekonomik Paket - 25-30 Kg Dana 1/7 Hisse 1.890,00

Standart Paket - 30-35 Kg Dana 1/7 Hisse 2.150,00

Büyük Paket - 35-40 Kg Dana 1/7 Hisse 2.390,00

Süper Paket - 45-51 Kg Dana 1/7 Hisse 2.750,00

Standart Kemiksiz Lop Et 23-28 Kg Dana 1/7 Hisse 2.290,00

360/380 Kg Canlı Dana - Bronz 11.950,00

400/420 Kg Dana - Gümüş 12.950,00

470/500 Kg Dana - Altın 14.450,00

KURBANLAR YERLİ BESİ Mİ?

Kurbanlıklarımız Tamamı yerli besi Danadır.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLAR KAÇ HİSSE OLARAK KESİLİYOR?

Büyükbaş Kurbanlarımızın Tamamı 1/7 oranında Kesilmektedir.

KURBANLIK ALIMINDA TAKSİT YAPILIYOR MU?

Kurbanlık siparişinizi verirken tüm banka kredi kartları ile 9 taksit imkanından faydalanabilirsiniz.

KURBANLARI BİZ Mİ ALACAĞIZ YOKSA ADRESE TESLİM HİZMETİNİZ VAR MI? HANGİ GÜN KURBAN ELİME ULAŞIR?

Kurbanınızı, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, Kurban Bayramının 2. gününden itibaren adreslerinize teslim edilecktir

KURBAN ALDIĞIMIZDA KUŞBAŞI OLACAK ŞEKİLDE Mİ GÖNDERİYORSUNUZ, YOKSA EVDE TEKRAR DOĞRAMAYA GEREK VAR MI?

Hisse Olarak almış olduğunuz kurbanlıklarınızın parçalanması şu şekildedir.

Parçalama önce 4 parçaya, sonrasında ise, her bir parça ilk önce, tencereye sığacak büyüklükte haşlamalık kemikli et, el büyüklüğünde lop et ve kıymalık et olmak üzere 3 ayrı grup haline getirilmekte ve 7 eşit parçaya bölünerek hak sahiplerine bu hali ile ulaştırılmaktadır. Kurban etlerinize ayrıca bir işlem uygulanmamakta olup daha küçük parçalama yapılamamaktadır. Kurban sahipleri evde tercihlerine göre daha küçük doğrama işlemlerini kendileri yapması gerekmektedir.

KURBAN KOLİSİNDE KEMİKLER YER ALIYOR MU?

Kurban kolileimizde testere ile doğranmış ve başkacak evde parçalamaya ihtiyaç duyulmacak büyüklükte, haşlamalık kemik şeklinde kemikleriniz gönderilecektir.

Ancak kemiksiz hisse alımı yapmış iseniz, kolinizde sadece lop et ve kıymalık et gönderilecektir.

KURBANLIKLAR DÜZENLİ OLARAK VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR MU?

Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz tüm hayvanlarımızın sevk ve yetiştirme sürecindeki kontrolleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlarda ve denetiminde yapılmaktadır.

BÜYÜK BAŞ HİSSELİ KESİLEN KURBANLARDA ORTAKLARIMI TANIYIP HELALLEŞEBİLECEK MİYİM?

39 yıllık bilgi ve birikime sahip olan firmamız, dinimizin önemli ibadetlerinden birisi olan kurban kesiminin hassasiyetlerinin uygulanmasına çok büyük önem vermektedir. Hisseli kurban kesimlerinde en çok dikkat edilmesi gerek konulardan birisi de hissedarların birbirinden razı olması ve helalleşmesidir. Konunun hassasiyeti nedeni ile, sipariş alımı esnasında müşterilerimizin birbirine helallik vermesi şartı sağlandıktan sonra alışverişe devam edilebilmektedir. Hisselerin pay edilmesi esnasında ise 7 kollu terazi ile her bir etin bölümü 7 eşit hisse ile pay edilmektedir.

Bey Çiftliği sitesi için TIKLAYINIZ
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'a dönüş yolunda yoğunluk
19 Temmuz 2020 22:25		 Mucizevi çamur, deri hastalıklarını iyileştiriyor
19 Temmuz 2020 21:48
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı
19 Temmuz 2020 19:43		 Selçuklular'dan kalma köprü turistlerin ilgisini çekiyor
19 Temmuz 2020 18:34
80 yıldır heyelan yaşananan bölgeye neşter vuruldu
19 Temmuz 2020 18:32		 Tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın yıkımına başlandı
19 Temmuz 2020 18:30
Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı
19 Temmuz 2020 17:15		 Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
19 Temmuz 2020 15:45
Şile'de defineciler tarihi Rum Mezarlığını hedef aldı
19 Temmuz 2020 15:27		 Doğa turizminin gözdesi Denizli yaylaları
19 Temmuz 2020 15:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:27 - Öztürk Yılmaz'ın yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi10:26 - 1 milyon öğretmenin hizmet puanı güncellendi10:24 - İşsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin tarihi belli oldu10:20 - Motosiklet üzerinde ilginç yolculuk10:17 - KMÜ Rektörü'nün virüs test sonucu pozitif çıktı10:11 - Güne başlarken döviz fiyatları
10:11 - Konyaaltı Sahili 60 yılda 35 metre eridi, bir havluluk yer kaldı10:08 - Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor10:05 - Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama10:02 - Borsa haftaya yatay başladı10:00 - Tatilciye kopya site ile sanal tuzak09:59 - OGM'den 'işe alınan personellerin işine son verilecek' iddiasına açıklama
09:58 - Türk zırhlı muharebe aracı 'Hızır' Afrika yolunda09:54 - Yıldırım-2 Cilo Operasyonu başlatıldı, 3 terörist etkisiz hale getirildi09:51 - Belediye, ihalede Meclis Üyesine yenildi09:45 - Kayıp Gülistan için baraj boşaltılacak09:39 - Bir arap ülkesi Mars'a gözlem uydusu gönderdi
09:29 - Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yıllık izin uygulamalarında 3 yanlış uygulama
73 ayrı soruşturma açıldı, onlarca hastayı bırakıp yurt dışına kaçtı
Bakanlık, 20 bin liraya otomobil satıyor
Milletvekili olmasaydı tecavüzden şimdi hapisteydi
İdare, ek ödemeden faydalanmaması için denetime göndermedi. İşte mahkeme kararı
Temmuz'da mahalli idare memurlarına ne kadar ödeme yapılacak?
Konut almak isteyenlere güzel haber! Fiyatlar düşecek
Virüs mutasyona uğrar mı? Prof. Özlü açıkladı
Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin
Ayasofya imamlarına yabancı dil kriteri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 6
trabzonspor 1
yulaf ezmesi 1
klavyedeki bazı harflerin çalışmaması 4
yurtiçi kargo 1
erzurumspor 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
tüvtürk'ün zammı 4
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 2
yılan burcu 1
SON İLANLAR
TÜBİTAK TÜSSİDE personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 3 personel alacak
Batman Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli 8 personel alacak
Kafkas Üniversitesi sözleşmeli 106 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam