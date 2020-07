Kurbanınızı 9 taksitle alın, adresinize kadar gelsin

Nalbant, Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm önlemleri adlık dedi. alınacak kurbanlıkların tüm kredi kartlarına 9 taksit yapılacağını dile getirdi.

Vatandaşın bu süreçte zarar görmemesi için kurbanlıkları doğrayıp adrese kadar götürdüklerini vurguladı.

CORONAVİRÜS KAPSAMINDA KURBAN KESERKEN HANGİ ÖNLEMLERİ ALIYORSUNUZ?

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır. Görev alacak tüm personelimizin sağlık kontrolleri sürekli yapılmakta olup, tedbiren yedek personelimiz de hazırdır. Ayrıca kesim ve parçalama tesislerimizde rutin olarak uygulanan tüm dezenfeksiyon tedbirleri, pandemi sürecinde en üst düzeye çıkarılmıştır.

KURBANLIK ÜRÜNLERİNİZ NELER?

Ekonomik Paket - 25-30 Kg Dana 1/7 Hisse 1.890,00

Standart Paket - 30-35 Kg Dana 1/7 Hisse 2.150,00

Büyük Paket - 35-40 Kg Dana 1/7 Hisse 2.390,00

Süper Paket - 45-51 Kg Dana 1/7 Hisse 2.750,00

Standart Kemiksiz Lop Et 23-28 Kg Dana 1/7 Hisse 2.290,00

360/380 Kg Canlı Dana - Bronz 11.950,00

400/420 Kg Dana - Gümüş 12.950,00

470/500 Kg Dana - Altın 14.450,00

KURBANLAR YERLİ BESİ Mİ?

Kurbanlıklarımız Tamamı yerli besi Danadır.

BÜYÜKBAŞ KURBANLIKLAR KAÇ HİSSE OLARAK KESİLİYOR?

Büyükbaş Kurbanlarımızın Tamamı 1/7 oranında Kesilmektedir.

KURBANLIK ALIMINDA TAKSİT YAPILIYOR MU?

Kurbanlık siparişinizi verirken tüm banka kredi kartları ile 9 taksit imkanından faydalanabilirsiniz.

KURBANLARI BİZ Mİ ALACAĞIZ YOKSA ADRESE TESLİM HİZMETİNİZ VAR MI? HANGİ GÜN KURBAN ELİME ULAŞIR?

Kurbanınızı, kurban kesim yoğunluğuna bağlı olarak, Kurban Bayramının 2. gününden itibaren adreslerinize teslim edilecktir



KURBAN ALDIĞIMIZDA KUŞBAŞI OLACAK ŞEKİLDE Mİ GÖNDERİYORSUNUZ, YOKSA EVDE TEKRAR DOĞRAMAYA GEREK VAR MI?

Hisse Olarak almış olduğunuz kurbanlıklarınızın parçalanması şu şekildedir.

Parçalama önce 4 parçaya, sonrasında ise, her bir parça ilk önce, tencereye sığacak büyüklükte haşlamalık kemikli et, el büyüklüğünde lop et ve kıymalık et olmak üzere 3 ayrı grup haline getirilmekte ve 7 eşit parçaya bölünerek hak sahiplerine bu hali ile ulaştırılmaktadır. Kurban etlerinize ayrıca bir işlem uygulanmamakta olup daha küçük parçalama yapılamamaktadır. Kurban sahipleri evde tercihlerine göre daha küçük doğrama işlemlerini kendileri yapması gerekmektedir.

KURBAN KOLİSİNDE KEMİKLER YER ALIYOR MU?

Kurban kolileimizde testere ile doğranmış ve başkacak evde parçalamaya ihtiyaç duyulmacak büyüklükte, haşlamalık kemik şeklinde kemikleriniz gönderilecektir.

Ancak kemiksiz hisse alımı yapmış iseniz, kolinizde sadece lop et ve kıymalık et gönderilecektir.

KURBANLIKLAR DÜZENLİ OLARAK VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN KONTROL EDİLİYOR MU?

Çiftliğimizde yetiştirdiğimiz tüm hayvanlarımızın sevk ve yetiştirme sürecindeki kontrolleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının belirlemiş olduğu standartlarda ve denetiminde yapılmaktadır.

BÜYÜK BAŞ HİSSELİ KESİLEN KURBANLARDA ORTAKLARIMI TANIYIP HELALLEŞEBİLECEK MİYİM?

39 yıllık bilgi ve birikime sahip olan firmamız, dinimizin önemli ibadetlerinden birisi olan kurban kesiminin hassasiyetlerinin uygulanmasına çok büyük önem vermektedir. Hisseli kurban kesimlerinde en çok dikkat edilmesi gerek konulardan birisi de hissedarların birbirinden razı olması ve helalleşmesidir. Konunun hassasiyeti nedeni ile, sipariş alımı esnasında müşterilerimizin birbirine helallik vermesi şartı sağlandıktan sonra alışverişe devam edilebilmektedir. Hisselerin pay edilmesi esnasında ise 7 kollu terazi ile her bir etin bölümü 7 eşit hisse ile pay edilmektedir.

