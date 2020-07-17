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AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda

Diyarbakır'da AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın PKK'lı teröristlerce öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'ın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı
 17 Temmuz 2020 12:45
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AK Parti'li Mercan'ın teröristlerce katledilmesine ilişkin detaylar gerekçeli kararda

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın Diyarbakır'da 30 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerce katledilmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine ilişkin hazırlanan gerekçeli kararda, teröristlerin kendi aralarında yaptıkları telsiz görüşmesinin detayları da yer aldı.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 19 Haziran'daki karar duruşmasında, Polat hakkında hükmedilen hapis cezasına ilişkin gerekçeli kararda, terör örgütü PKK/KCK hakkında detaylı bilgiye, sanık hakkındaki iddialara, tanık, mağdur ifadeleri ve sanık savunması ile teröristler arasında gerçekleşen telsiz görüşmesine yer verildi.

Karara göre, terörle mücadele kapsamında yürütülen telsiz kestirmesi faaliyetleri neticesinde saldırıdan 2 gün sonra terör örgütü PKK/KCK'nın sözde orta saha muhaberecisi "Agiri" kod adlı terörist ile HPG'nin sözde ana karargah muhaberecisi "Hevler" kod isimli terörist arasında gerçekleşen telsiz görüşmesi şöyle:

- "Agiri": Hevler

- "Hevler": Dinliyorum

- "Agiri": Bizde bir bilgi var

- "Hevler": Tamam

- "Agiri": Başta size vereyim sonra arkadaşlara vereyim

- "Hevler": Tamam

- "Agiri": 30 Haziran akşamı YPS'nin kadın birimi tarafından Lice AKP İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'a yönelik ilçede eylem gerçekleştirilmiştir

- "Hevler": Tamam

- "Agiri": Gençler üzerinde özel bir politika yürütüyor ve bu şahıs daha öncede uyarılmıştı, yapılan uyarılara dikkat etmedi ve şehit Berfin timi tarafından cezalandırıldı

- "Hevler": Tamam.

- "Mercan'ın öldürülmesinin PKK/KCK tarafından üstlenildiği görülmüştür"

Kararda, telsiz kestirmesine ilişkin şu değerlendirmede bulunuldu:

"Telsiz görüşmelerinde eylemin, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına gerçekleştirildiği hususunun belirtilmesi neticesinde, şüphelinin terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında silahlı ve ideolojik eğitim alarak Lice ilçe merkezine geldiği, PKK/KCK'nın üst düzey yöneticilerinin talimatları doğrultusunda bahsi geçen eylemi gerçekleştirdiği kanaatine varılmıştır. Telsiz kestirmesinden de görüldüğü üzere Orhan Mercan'ın öldürülmesi olayının PKK/KCK tarafından üstlenildiği görülmüştür."

- Kıyafetlerde DNA kalıntısı ve atış artıkları tespit edildi

Kararda, gizli tanık "Kilit"in, sanık Polat'ın saldırıyı gerçekleştirirken üzerinde kadın hırkası ve pardesüsü bulunduğu yönündeki iddiaları üzerine, söz konusu kıyafetlerde DNA kalıntısı ve atış artıklarının tespit edildiği bildirildi.

Telsiz kestirmeleri, tanık ifadesi, kıyafetlerde belirlenen DNA kalıntısı ile atış artıkları göz önünde bulundurularak kararda, sanığın atılı suçları işlediğinin anlaşıldığı ve savunmasına itibar edilmediği belirtildi.

Sanığın üyesi olduğu silahlı terör örgütünün devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik vahamet arz eden, Orhan Mercan'ın öldürülmesiyle neticelenen vahim olayı gerçekleştirdiği anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığın sabit olan eylemlerinin de silahlı terör örgütünün amaçladığı suçu işlemeye elverişli vahamet arz eder nitelikte olması nedeniyle TCK 302. maddesinde düzenlenen 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan cezalandırılmasına, maktul Orhan Mercan'ı kasten öldürmesi eylemi sebebiyle, taraf ve tanık beyanları dikkate alındığında maktulün olaydan önce tehdit edildiği, telsiz kestirme tutanağı incelendiğinde olayın daha önceden örgüt tarafından planlandığı anlaşılmakla, atılı suçun TCK 82/1.a kapsamındaki 'tasarlayarak adam öldürme' suçunu oluşturduğu gözetilerek sanığın eylemine uyan madde gereğince cezalandırılmasına karar verilmiştir."

- Cezada indirime gidilmedi

Sanığın işlediği suçun terör suçu olması nedeniyle 3713 sayılı yasanın 5/1. maddesi gereğince sanığın cezasının artırıldığı kaydedilen kararda, devam eden yargılama sürecinde pişmanlığını gösterir herhangi bir davranışta bulunmadığı ve olayın vahameti göz önüne alınarak cezasında TCK'nın 62. maddesi gereğince indirim yapılmasına yer olmadığına karar verildiği ifade edildi.

AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, 30 Haziran 2017'de evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklu yargılanan sanık Kemal Polat'ın 19 Haziran'da görülen karar duruşmasında mahkeme, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile Mercan'a karşı "tasarlayarak adam öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silah ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.
Anadolu Ajansı
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