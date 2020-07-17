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Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ayasofya'nın müzeden yeniden camiye dönüştürülmesi kararının Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere zarar vermeyeceğini söyledi.
 17 Temmuz 2020 13:15
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Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez

Peskov, Avtoradyo'ya verdiği röportajda Ayasofya'nın statüsüyle ilgili alınan karara da değinerek, şunları kaydetti:

"Ayasofya kararının Rus-Türk ilişkilerine zarar vereceğini düşünmüyorum. Bu meselenin Türkiye'nin içişleri olduğuna yönelik bizim resmi devlet pozisyonumuz var. Türk ortaklarımızın herhangi bir kararda Ayasofya'nın daha önce UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan bir yapı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz, birçok Hristiyan ve Ortodoks için kutsal bir anlamı olduğunu dikkate alacağını umuyoruz."

- Biletsiz girişten turistlerimiz kazançlı çıkacak

Türkiye'de yönetimin aldığı karar ile Hristiyanların da Ayasofya'ya girmesinin önünde bir engel olmayacağını vurgulayan Peskov, "Türkiye'den, Türk ortaklarımızdan her şeyin en iyi şekilde korunacağına ve isteyen herkesin Ayasofya'yı ziyaret edebileceğine dair açıklama aldık. Ayasofya'ya giriş bileti oldukça pahalıydı. Şimdi artık bilete gerek olmayacak ve giriş ücretsiz olacak. Bu bakımdan turistlerimiz kazançlı çıkacak." dedi.

- Putin ve Erdoğan birbirine çok benziyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdikleri sözü tutma bakımından birbirine çok benzediğini söyleyen Peskov, "Putin, söz verdikten sonra hemen yerine getiriyor. Bu bakımdan Erdoğan ve Putin birbirine çok benziyor. Bu yüzden çok zor durumlarda çözüm bulmayı başarıyorlar. Suriye meselesinde olduğu gibi." şeklinde konuştu.

Suriye konusunda her iki liderin bir araya geldiklerinde sözünün arkasında durduklarını ve durumu kontrol ettiklerini anlatan Peskov, her iki liderin de hızlı karar almada sorumluluk sahibi olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
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