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Zonguldak'ta maden ocağında iş kazasında bir işçi yaşamını yitirdi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti
|17 Temmuz 2020 13:25
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Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi maden ocağının eksi 500 kodunda henüz belirlenemeyen nedenle tavandan taş düşmesi sonucu maden işçisi Yunus Oku (25) yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Oku, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez de AA muhabirine, kömür üretimi sırasında 1'inci ocakta tavandan taş düşmesi sonucu bir işçinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
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