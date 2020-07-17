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Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS' devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)' projesini 'www.servis.gov.tr' üzerinden hizmete sunmuş bulunmaktayız
 17 Temmuz 2020 13:33
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Sahte yetkili servislere karşı 'SERBİS' devrede

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www.servis.gov.tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler." dedi.

Pekcan, Ticaret Bakanlığının toplantı salonunda video konferans yöntemiyle düzenlenen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un belirlediği her alanda olduğu gibi, satış sonrası hizmetlerde de tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, gerek bu amaçla gerekse firmalara yol göstermek ve mağduriyetlerini önlemek açısından "Garanti Belgesi", "Satış Sonrası Hizmetler" ve "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu" yönetmeliklerini yayınladıklarını söyledi.

Pekcan, bu alanda yaptıkları düzenlemelerle beyaz eşyadan otomobile, bilgisayardan cep telefonuna kadar 200'ü aşkın ürün grubunda satış sonrası hizmet zorunluluğu getirdiklerini hatırlatarak, üretici ve ithalatçıların, tüketicilere sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından onaylı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi" bulunan firmaların, yetkili servis istasyonları aracılığıyla montaj, bakım ve onarım gibi satış sonrası hizmetleri tüketicilere sağlamak zorunda olduğunu vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin bu garantilerden kaynaklı haklarını kullanabilmeleri için yetkili servislere başvurmaları gerekmektedir. Peki, bugüne kadar tüketiciler ihtiyaç duydukları yetkili servis istasyonlarına ulaşmak için ne yapıyorlardı? Gördüğümüz kadarıyla en kolayı internetteki arama motorları üzerinden servis arayışına giriyorlar ancak burada birçok yanlışlıklar olabiliyor. Daha bilinçli tüketiciler ise firmaların kurumsal iletişim bilgilerinden ya da mevcut garanti belgesi veya kullanım kılavuzları üzerinden bu servisleri alma yoluna gitmektedir ancak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının da saklanması her zaman kolay olmamakta ve seneler geçtikçe de bazı servis bilgilerinde de değişiklik söz konusu olabilmektedir."

Pekcan, bazı fırsatçıların da arama motorlarında kendi isimlerini en üst sırada çıkararak yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiğine işaret ederek, "Bu hizmetin kalitesi, aldıkları ücret, bazen içinden parça çalınması, tamir edilmemesi, hatta ürünün çalınması gibi bize gerek tüketicilerden gerek de firmalardan şikayetler gelmekteydi. Tabii biz Bakanlık olarak bunların denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve daha bilinçli bir tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını belirten Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmamız doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla firmaların da bunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek, vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)' projesini 'www.servis.gov.tr' üzerinden hizmete sunmuş bulunmaktayız. Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler."

- "Tüketicilerimizi 'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum"

Bakan Pekcan, proje kapsamında, öncelikle Bakanlığın veri tabanındaki yetkili servis bilgilerini sisteme aktardıklarını, daha sonra e-devlet üzerinden firmaların kullanımına açtıklarını, firmaların yetkili servis bilgilerini "www.servis.gov.tr " sitesindeki sisteme kaydetmelerini ve bilgilerini güncellemelerini temin ettiklerini anlattı.

Firmaların kendi kurumsal sitelerinden de yetkili servislerin yayınlanmasını zorunlu hale getirdiklerini belirten Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sistemde amacımız, vatandaşların haklarının korunması, bilinçli tüketicinin oluşturulması. 'www.servis.gov.tr' adresinden yetkili servis sorgulamayı firma, marka, ürün, ithalatçı bazında yapabildikleri gibi il ve ilçe bazında da yapabilecekler. Burada sadece yetkili servis bilgilerine ulaşmakla kalmayacaklar, aynı zamanda mevzuatla ilgili bilgilere ulaşabilecekler, garanti ve satış sonrası hizmetlere ilişkin önemli bilgilere de bu siteden erişebilecekler. Ben bütün vatandaşlarımızı Bakanlığımızın resmi 'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum. Mağduriyet yaşanmaması için bu sitenin kullanılmasını önemle tavsiye ediyorum."

"Sağlıklı işleyen bir piyasanın temeli bilinçli tüketicidir." diyen Pekcan, Bakanlık olarak tüketicileri bilinçlendirmek adına gerekli eğitimleri verdiklerini, yayınlar yaptıklarını dile getirdi.

Pekcan, satış sonrası hizmetler alanında yürüttükleri başka çalışmalar da olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi mevcut uygulamada garanti belgeleri ve servis fişleri yazılı ve basılı olarak tüketicilere verilmek zorunda. Bu durum firmalar açısından bir maliyet kalemi ve bürokrasi oluşturmaktadır. Tüketici açısından ise belgelerin uzun süreler saklanması sıkıntılar yaratıyor. Şimdi yeni yaptığımız çalışmalarla bunları elektronik ortama taşıyoruz. Artık garanti belgelerini de servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle paylaşabilecekler. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bakanlığımız tüketicinin korunması ve bilinçli tüketiciler için çalışmalarına devam edecek."
Anadolu Ajansı
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