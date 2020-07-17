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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti

Virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi yaşamını yitirdi
 17 Temmuz 2020 13:39
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Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 13 milyon 976 bin 595'e ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 593 bin 421 kişi öldü, virüs saptanan 8 milyon 304 bin 179 kişi tekrar sağlığına kavuştu.

Dünya genelinde tedavisi süren 5 milyon 78 bin 995 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke ABD'de 3 milyon 695 bin 469 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 141 bin 125 kişi yaşamını yitirdi.

- Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (2 milyon 14 bin 469), Hindistan (1 milyon 5 bin 871), Rusya (759 bin 203), Peru (341 bin 586), Güney Afrika (324 bin 221), Meksika (324 bin 41), Şili (323 bin 698), İspanya (305 bin 935), İngiltere (292 bin 552), İran (267 bin 61), Pakistan (259 bin 999), İtalya (243 bin 736), Suudi Arabistan (243 bin 238), Türkiye (216 bin 873), Almanya (201 bin 836), Bangladeş (199 bin 357), Fransa (173 bin 838), Kolombiya (173 bin 206), Arjantin (114 bin 783), Kanada (109 bin 264), Katar (105 bin 477), Irak (86 bin 148), Mısır (85 bin 771), Çin (83 bin 622), Endonezya (83 bin 622), İsveç (76 bin 877), Ekvador (71 bin 365), Kazakistan (66 bin 895), Belarus (65 bin 623), Umman (64 bin 193), Belçika (63 bin 328), Filipinler (63 bin 1), Kuveyt (57 bin 668), Ukrayna (57 bin 264), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) (56 bin 129), Bolivya (54 bin 156), Hollanda (51 bin 351) ve Panama (50 bin 373)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 76 bin 822, İngiltere 45 bin 119, Meksika 37 bin 574, İtalya 35 bin 17, Fransa 30 bin 138, İspanya 28 bin 416, Hindistan 25 bin 622, İran 13 bin 608, Peru 12 bin 615, Rusya 12 bin 123, Belçika 9 bin 795, Almanya 9 bin 157, Kanada 8 bin 827, Şili 7 bin 290, Hollanda 6 bin 137, Kolombiya 6 bin 29, İsveç 5 bin 593, Pakistan 5 bin 475, Türkiye 5 bin 440, Ekvador 5 bin 207, Güney Afrika 4 bin 669, Çin 4 bin 634, Mısır 4 bin 120, Endonezya 3 bin 957, Irak 3 bin 522, Bangladeş 2 bin 547, Suudi Arabistan 2 bin 370, Arjantin 2 bin 112, Bolivya 1984, Filipinler 1660, Ukrayna 1456, Panama 1000, Belarus 485, Kuveyt 402, Kazakistan 375, BAE 335, Umman 2 ve Katar 152."
Anadolu Ajansı
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