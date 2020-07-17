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11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu

Çorum'da ana sınıfında okumayı öğrenen, 11 ayda hafız olan Yasin Yazıcı, 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldığı LGS sınavında tüm soruları cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.
 17 Temmuz 2020 13:49
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11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu

LGS sınavı öncesi bir plan oluşturduğunu dile getiren Yasin Yazıcı, düzenli bir şekilde sınava hazırlanarak, gün geçtikte hazırladığı çalışma planının seviyesini artırdığını söyledi. Çalışma seviyesini artırırken sınav sürecinde yaşanacak yorgunluğa da göz önünde bulundurduğunu kaydeden Yazıcı, böylelikle bu LGS döneminde herhangi bir problem yaşamadığının altını çizdi.

Eğitim hayatının yanı sıra sınav hazırlanırken okuldaki öğretmenlerinin büyük destek verdiğini aktaran Yazıcı, "Akademik eğitimim yanı sıra hafızlığımı da hergün tekrar ettim. Bunun bana zararı değil faydası oldu" dedi.

Türkiye birincisi olduğunu duyduğunda mutlu olduğunu ve büyük bir sevinç yaşadığını anlatan Yazıcı, "Bu sonucu 8. sınıf başında hedeflemiştik. Okula başladığımda hedefime uygun olarak çalıştım. Bununda sonucunu aldım. LGS sınavına girecek öğrencilere tavsiyem 8. sınıfta kendilerini yormadan hazırlık yapmaya başlasınlar. Bazı öğrenciler kendilerine zor bir ders programı hazırlıyor. Sonra da erkenden pes ediyor. Böyle yapmasınlar farklı sorular çözsünler, örnek soruları dikkate alsınlar. Birde öğretmenlerinin tavsiyelerini dikkat etmeleri lazım" şeklinde konuştu.

'Hedefim Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'

Hedefinin Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olduğunu söyleyen Yazıcı, "Başarıya giden yolda okuldan aldığım eğitim benim için yeterliydi. Okul dışında herhangi bir dershane veya özel ders almadım. Tercih yaptıktan sonra İstanbul'a gidersem Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okumak istiyorum. Çorum'da kalırsam da Prof. Dr Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitim hayatıma devam edeceğim. Büyüyünce hedefim mühendis olmak olmak. Ayrıca bu başarıyı hayatımın her alanında ve üniversite de devam ettirmek" ifadelerini kullandı.

'4 yaşında okumayı öğrendi, 11 ayda hafız oldu'

Oğlunun okumayı 4 yaşında öğrendiğini belirten baba Üzeyir Yazıcı, "Ana sınıfına giderken okumayı öğrendi. 2-3 günde kitap okuyordu. Oğluma kitap yetiştiremiyorduk. Ayrıca akıl ve zeka oyunları oynuyordu. Yasin'in katıldığı kitap okuma, akıl ve zeka oyunlarında madalyalar aldı. Adım adım başarıya ulaştı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ile Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün örgün eğitimle birlikte hafızlık projesi vardı. 5. Sınıfa başlayan öğrenci hafızlığa da başlamış oluyor. Ortaokul sonunda hafızlığını tamamlaması gerekiyordu. Yasin, 4 yıllık bu sürecin sonunu beklemeden 11 ayda hafızlık eğitimini tamamladı. Bu başarıya okul, çocuk ve ailenin katkısı olmadan sağlanamaz. Yasinin başarında üçlü bir saç ayağı var" diye konuştu.

Oğlunun hafızlık eğitimini yanı sıra sınavlara da çok iyi bir şekilde hazırlandığını belirten baba Yazıcı, hafızlık eğitiminin akademik başarısına katkısının olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesinde özel okul gibi eğitim verildiğini belirten Yazıcı, okulun güçlü eğitim kadrosunun yanı sıra çağa uygun bir eğitim verdiğini vurguladı.

'Hafızlık akademik başarıya engel değil'

Prof. Dr. Hayrettin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hayri Yıldırım da, LGS'de Türkiye birinci olan öğrencileri Yasin Yazıcı'nın örgün eğitim ile birlikte hafızlık projesinin ilk mezun olan öğrencilerinden olduğunu söyledi.

Yasin'in başarısı ile gurur duyduklarını vurgulayan Yıldırım, "Süreç başlarken Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün uygulamakta olduğu örgün eğitimle birlikte hafızlık projesine aldığımız öğrenciler vardı. Bu öğrencilerimiz okulumuza akademik sınavla sınırlı sayıda alınıyor. Bu öğrencilerimiz zaman kaybetmeden hem hafızlıklarını tamamlıyor hem de seçkin bir eğitim kadrosundan eğitim alarak mezun oluyorlar. Bu süreç sonucunda Yasin, Türkiye birincisi oldu. Örgün eğitimin yanı sıra hafızlık eğitiminin uygulamadaki önemini de burada göstermekten dolayı memnunuz. Hafızlığın akademik başarıya asla engel olmadığını görmüş olduk. Bu da öğrencilerimizin hafızlık konusundaki cesaretlendirici yönünü göz önünde bulundurmaları açısından ayrıca bir öneme sahiptir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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