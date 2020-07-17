Şehit polis memurunun ismi bir ilkokula verildi
27 Temmuz 2019'da şehit olan polis memuru Taha Uluçay'ın ismi ilkokula verildi
|17 Temmuz 2020 14:02
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