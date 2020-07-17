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Viruse yakalanan Ak Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı

Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yoğun bakıma alındı
 17 Temmuz 2020 14:39
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Viruse yakalanan Ak Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Akbaşoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada , "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.

Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.

Memurlar.Net
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