Viruse yakalanan Ak Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, yoğun bakıma alındı
|17 Temmuz 2020 14:39
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yoğun bakıma alındığı bildirildi.
Akbaşoğlu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. Akbaşoğlu, 1 Temmuz'da yaptığı açıklamada , "Rutin yaptırdığımız corona testlerinden sonuncusunun bugün pozitif çıkması üzerine gerekli tıbbi süreç başlatıldı. Elhamdülillah genel sağlık durumum iyi" demişti.
Edinilen bilgilere göre; hastanede ilaç tedavisi gören Akbaşoğlu, geçen günlere rağmen tedaviye olumlu yanıt vermedi. Akbaşoğlu, ilaç tedavisine devam etmek üzere yoğun bakım servisine alındı.
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