1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alan havadan görüntülendi

 17 Temmuz 2020 14:43
Yazdır

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından Gemlik'te kurulacak fabrikanın alanında çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor.

Türkiye'nin heyecanla beklediği TOGG Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni öncesinde Gemlik'te bulunan arazi drone ile havadan görüntülendi.

Fabrikanın kurulacağı yerde yol ve tören alanının kurulumu çalışmalarının hummalı şekilde sürdüğü görüldü.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşım yapmıştı. Paylaşımında fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düşmüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu
17 Temmuz 2020 14:50		 'İnşallah Ordu'daki bu hizmetimiz ülke çapında diğer illere yayma imkanı olur'
17 Temmuz 2020 13:41
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu mayısta azaldı
17 Temmuz 2020 10:53		 'İşten çıkarma yasağının süresi uzatılabilir'
16 Temmuz 2020 21:38
Özel emeklilik toplam fon büyüklüğü 148 milyar TL'yi aştı
16 Temmuz 2020 21:00		 IMF: Pandemi yeni bir aşamaya girdi
16 Temmuz 2020 18:57
TOGG fabrikası için hummalı çalışmalar devam ediyor
15 Temmuz 2020 19:11		 Rusya ile uçuşlar başlıyor
15 Temmuz 2020 11:41
Akkuyu'nun ilk ünitesinde kilit aşama tamamlandı
15 Temmuz 2020 11:39		 Şikago'ya Türk ticaret üssü açılıyor
15 Temmuz 2020 08:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?16:17 - Bakan Kurum: Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz16:08 - Kıbrıs'ta beyin kanaması geçiren asker şehit oldu16:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:02 - Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi15:58 - Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
15:45 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 45'e yükseldi15:37 - AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı15:35 - AYM'den infaz yasası kararı15:34 - İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması15:28 - İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak15:24 - Muvazzaf askerlerin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
15:18 - FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı'na hapis cezası15:15 - Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak15:13 - Motosiklet, yunus ekibine çarptı: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı15:10 - O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka15:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
14:55 - Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 4
maskesiz girmeyin 3
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 1
sela 1
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 1
haşlanmış kurbağa sendromu 2
Hibrit öğrenme 1
bülent ersoy 1
atalanta 3
Koca yaşlı şişko dünya 1
SON İLANLAR
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam