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Kastamonu'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit annesinin evine giden yol parke taşı ile kaplanıyor.
 17 Temmuz 2020 14:43
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Kastamonu'da şehit annesinin isteğini Kaymakam yerine getirdi

Daday Kaymakamı Kemal Balaban, 30 Kasım 1988'de Muş'ta şehit düşen Jandarma Çavuş Ümit Demirci'nin Tüfekçi köyü Sipahi Mahallesi'nde yaşayan annesi Pakize Demirci'yi ziyaret etti.

Balaban, Demirci'ye, talebi üzerine evine giden ve yağmurlu havalarda çamur olan yolun en kısa sürede parke taşı ile kaplanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Şehit annesi de Kaymakam Balaban'a teşekkür etti.

Daha sonra yoldaki çalışmaları inceleyen Balaban, Daday Hükümet Konağı'nda yaptıkları toplantı salonuna da şehit Demirci'nin ismini verdiklerini belirtti.

Balaban, "Gerek şahsım gerekse devlet olarak geçmişte olduğu gibi bugün de şehit yakınlarımız ile gazilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz." dedi.
Anadolu Ajansı
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