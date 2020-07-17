Merkez Bankası rezervleri 90 milyar 36 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 468 milyon dolar azalarak 90 milyar 36 milyon dolara geriledi.
|17 Temmuz 2020 14:50
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre,10 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 733 milyon dolar azalışla 49 milyar 611 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 3 Temmuz'da 51 milyar 344 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 265 milyon dolar artışla 39 milyar 160 milyon dolardan 40 milyar 425 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 468 milyon dolar azalışla 90 milyar 504 milyon dolardan 90 milyar 36 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|26.04.2019
|20.432
|73.284
|93.716
|31.05.2019
|20.517
|75.038
|95.555
|28.06.2019
|22.853
|73.544
|96.397
|26.07.2019
|23.417
|74.971
|98.388
|29.08.2019
|25.709
|75.796
|101.505
|27.09.2019
|26.051
|75.655
|101.706
|25.10.2019
|26.481
|78.504
|104.985
|29.11.2019
|26.475
|78.274
|104.749
|27.12.2019
|25.079
|81.240
|106.319
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|08.05.2020
|34.684
|51.149
|85.833
|15.05.2020
|35.535
|48.894
|84.429
|22.05.2020
|36.812
|55.595
|92.407
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|05.06.2020
|36.610
|55.610
|92.220
|12.06.2020
|37.579
|55.483
|93.062
|19.06.2020
|38.371
|53.222
|91.593
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|03.07.2020
|39.160
|51.344
|90.504
|10.07.2020
|40.425
|49.611
|90.036
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