1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık

Bakan Dönmez: Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik. Hüzünlüyüz çünkü o gece ebediyete uğurladığımız 251 canımızı hatırladıkça o tarifsiz acıyı defalarca yaşıyoruz
 17 Temmuz 2020 14:55
Yazdır
Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadığını belirterek, "Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik. Milletimizin cansiparane mücadelesiyle karanlık geceyi, parlak bir zafere çevirdik. Hüzünlüyüz çünkü o gece ebediyete uğurladığımız 251 canımızı hatırladıkça o tarifsiz acıyı defalarca yaşıyoruz." dedi.

Dönmez, bakanlık binasında kılınan cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada, şehit ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ve onların bu yükünü omuzlamanın vatan borcu olduğunu söyledi.

Türkiye tarihinin en büyük ihanet hareketinin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlatan Dönmez, "Ancak her şey hala dün gibi hafızalarımızda. Zahirinde türlü kisvelere bürünerek aziz milletimizin ferdi gibi görünen ancak batınında milletimize, değerlerimize karşı düşmanlık eden bu çetenin yaptıklarını kıyamete kadar unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Türkiye'nin her dönemde ateşle imtihan olduğunu ancak hiçbirinin bu kadar aşağılık ve sinsi olmadığını belirterek, "Bu milletin yıllardır imanını boğmaya, bizleri vatansız koymaya çalışanların kirli senaryolarına içimizden birileri gönüllü taşeronluk yaptı. Bir insan aklını kiraya, ruhunu satılığa çıkarırsa ülkesine ihaneti bile amel niyetinde görür. Milletin kendisine emanet ettiği silahları millete doğrultmakta herhangi bir sakınca görmez." değerlendirmesinde bulundu.

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadığını dile getiren Dönmez, "Gururu yaşadık çünkü vatanımızı, toprağımızı, bayrağımızı hainlere teslim etmedik. Milletimizin cansiparane mücadelesiyle karanlık geceyi, parlak bir zafere çevirdik. Hüzünlüyüz çünkü o gece ebediyete uğurladığımız 251 canımızı hatırladıkça o tarifsiz acıyı defalarca yaşıyoruz." diye konuştu.

Dönmez, halkın 15 Temmuz gecesi çıplak ellerle darbeye karşı durdurduğunu, tanklara, toplara, tüfeğe karşı bedenlerini siper ettiğini vurguladı. Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu inanç, bu itikat, bu tevekkül bizleri getirdi bugünlere hamdolsun. O gece Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu ve halkımızın cesareti sayesinde büyük bir destan yazıldı. 15 Temmuz darbe girişimiyle tüm dünyaya şu mesajı verdik: Güçlü liderlik, kararlı duruş ve liderine inanan milyonlarca insanın karşısında hiçbir güç duramaz. O gece cennete yürüyenlerin bizlere bıraktığı bu cennet vatanın kıymeti hiçbir şeyle ölçülemez. Cenabıhak bütün şehitlerimizden razı olsun. Bizleri onların şefaatlerinden mahrum bırakmasın, bu birlik ve beraberliğimizi daim kılsın."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
17 Temmuz 2020 15:58		 İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması
17 Temmuz 2020 15:34
Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
17 Temmuz 2020 15:15		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
17 Temmuz 2020 15:07
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
17 Temmuz 2020 14:21		 İmamoğlu'nun 'kanım dondu' dediği olayda yeni gelişme
17 Temmuz 2020 13:44
Kremlin: Ayasofya kararı Rus-Türk ilişkilerine zarar vermez
17 Temmuz 2020 13:15		 HDP, eşine şiddet uygulayan vekili ihraç edecek
17 Temmuz 2020 11:48
Eski Bakan Akdağ, yatırımcılara 'hasta garantisi' iddialarını yalanladı
17 Temmuz 2020 11:38		 Belediye, dere yatağına 70 milyon liralık otogar yapacak!
17 Temmuz 2020 10:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?16:17 - Bakan Kurum: Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz16:08 - Kıbrıs'ta beyin kanaması geçiren asker şehit oldu16:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:02 - Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi15:58 - Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
15:45 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 45'e yükseldi15:37 - AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı15:35 - AYM'den infaz yasası kararı15:34 - İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması15:28 - İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak15:24 - Muvazzaf askerlerin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
15:18 - FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı'na hapis cezası15:15 - Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak15:13 - Motosiklet, yunus ekibine çarptı: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı15:10 - O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka15:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
14:55 - Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
patates kızartması 3
altın bilezik 3
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
survivor'daki bir yarışmacı için oy kullanmak 4
akşama ne yemek yapsam 5
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 1
müteharrik 2
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
Ğ Harfi 2
SON İLANLAR
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam