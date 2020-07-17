Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma bu işi getirmeden bu şekliyle bu adımı atmak adil değil, doğru değil.' dedi.
|17 Temmuz 2020 15:07
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Cuma namazı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı ile ilgili gazetecilerden gelen soruyu yanıtladı.
Erdoğan, kıdem tazminatında son durum ile ilgili şunları söyledi:
"Bu yeni döneme aktarılan bir şey. Kendileriyle görüşmelerimiz gerek bakanlık gerek şahsım olarak devam edecek. Kıdem tazminatı hususunda adil bir konuma getirmeden bu adımı bu şekliyle atmak adil değil, doğru değil."
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