1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 427'ye yükseldi.
 17 Temmuz 2020 15:10
Yazdır
O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka

Karabük'te normalleşme sürecinden itibaren görülen pozitifli vak'a sayısı 427'ye yükseldi.

Karabük'te Covid-19 salgınının görüldüğü 17 Mart tarihinden itibaren bugüne kadar görülen toplam vak'a sayısı 607 oldu. Bu süreçte 16 vatandaş korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 486 kişi hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ramazan Bayramı öncesi alınan sıkı tedbirler ile korona virüs sayısının sıfırlandığı kentte, normalleşme sürecinin ardından kentteki hızlı vak'a artışları görüldü. 'Kontrollü Sosyal Hayat' dönemine geçildiği 1 Haziran 2020 tarihinden itibari ile pozitifli vak'a sayısı 427 oldu. Tablonun her geçen gün ağırlaşması, kentteki vatandaşları tedirgin ederken, kent genelinde Mart- Mayıs ayları arasında 180 kişi korona virüse yakalanmış, bunlardan 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan il sağlık Müdürlüğü kentte bugüne kadar 12 bin civarında PCR testi yapıldığını bildirerek, "Şu an hastanemizde 105 Covid-19 pozitif hastamız tedavi görüyor. Bu hastalarımızdan 7'si yoğun bakımda takip ediliyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızdan 2'si ise entübe durumda" ifadeleri kullanıldı.

"Korona virüse bitmiş gözüyle baktılar"

Geçimini boyacılık yaparak sağlayan Recep Çolak, 1 Haziran itibariyle kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmesinin ardından insanların korona virüsü bitmiş bir hastalık olarak gördüklerini belirterek, "Hele hele gençlerimiz yani hiç dikkate almıyorlar. 'Nasıl olsa biz genciz bize bir şey olmaz' düşüncesi ile hareket ettiklerini sanıyorum ama onlara olmasa da, anasını, babasını, sevdiklerini bu etkileyebilir. Çok yanlış yapıyorlar. Hijyen, maske ve sosyal mesafe gibi kurallara gençlerimizin daha fazla dikkat etmesi lazım. Genelde yaşlılarımızın da mümkün oldukça, işi olmadığı müddetçe evlerinden çıkmamaları kalabalık ortama girmemelerini ben kendim adıma tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'Maske takmayanların ayakkabılarını boyamıyor'

Çalışırken korona virüs önlemlerini aldığını ifade eden Çolak, "Mümkün oldukça maskemi takmaya çalışıyorum. Buraya da mesafeni koru yazısını yazdım. Mümkün oldukça biraz daha uzak durmaya çalışıyorum. Maske takmayanları ben bir boyacı olarak buraya oturtmadan ayakkabılarını boyamamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Vak'a sayılarındaki hızlı artışın kendilerini tedirgin ettiğini dile getiren Çolak, "Bu sayıları daha çok yukarı çıkartmaktansa aşağıya indirmek için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kentteki hızlı artışının sebebinin insanların tedbirsiz davranmalarından kaynaklandığını hatırlatan Yaşar Toker ise, "Şu an da burada 3 tane temel var. Burada dikkat edeceğimiz birincisi maske. En önemlisi maske. Çünkü bu virüs burun ve ağızdan girdiği için sıkıntı. Ellerimizi her parayla oynadığımız zaman kesinlikle yıkıyoruz. Bunlara dikkat ettikten sonra, mesafeyi de koruduktan sonra korona virüs sayısının düşeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

1 Haziran itibariyle vak'a sayısının çok arttığını söyleyen Toker, hızlı artışın kendilerini tedirgin ettiğini ve korona virüste ikinci dalganın geldiğini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak
17 Temmuz 2020 15:28		 Şehit polis memurunun ismi bir ilkokula verildi
17 Temmuz 2020 14:02
Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı
17 Temmuz 2020 11:14		 İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Temmuz 2020 21:24
Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
16 Temmuz 2020 21:21		 Ev adreslerini artık 'resimli bina' olarak tarif ediyorlar
16 Temmuz 2020 19:36
Veliler öğretmen seçimi için sabaha kadar nöbet tuttu
16 Temmuz 2020 18:17		 Valilik uyardı: Vakalarda öngörülenin üzerinde artış var
16 Temmuz 2020 17:29
Tenis Kulübü'ndan 'virüs vakaları gizlendi' iddialarına açıklama
16 Temmuz 2020 17:05		 İl Sağlık Müdürlüğünde 4 pozitif vaka çıktı
16 Temmuz 2020 16:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:21 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?16:17 - Bakan Kurum: Sosyal Konut Projemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz16:08 - Kıbrıs'ta beyin kanaması geçiren asker şehit oldu16:05 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:02 - Aksaray'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi15:58 - Bakan Akar: Ayasofya, Türk milletinindir
15:45 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 45'e yükseldi15:37 - AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı15:35 - AYM'den infaz yasası kararı15:34 - İYİ Partili Türkkan'dan erken seçim açıklaması15:28 - İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak15:24 - Muvazzaf askerlerin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı
15:18 - FETÖ'nün sözde 'emniyet mahrem imamı'na hapis cezası15:15 - Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak15:13 - Motosiklet, yunus ekibine çarptı: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı15:10 - O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka15:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kıdem tazminatı açıklaması
14:55 - Bakan Dönmez: 15 Temmuz gecesi gururu ve hüznü bir arada yaşadık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
15 temmuz 2016 demokrasi bayramı 1
rüzgar gülü 1
maskesiz girmeyin 3
yanılmış olmaktan korkmak 2
simon kjaer 1
akşama ne yemek yapsam 5
haşlanmış kurbağa sendromu 2
ye kürküm ye 2
başakşehir şampiyon olursa olabilecekler 5
bülent ersoy 1
SON İLANLAR
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Çanakkale Gestaş 2 İşçi Alacak
Bursa Yeşaş İşçi 8 Alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 10 İşçi Alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 269 sağlık personeli alacak
Gazi Üniversitesi sözleşmeli 24 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam