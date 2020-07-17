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Motosiklet, yunus ekibine çarptı: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, görevli iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastanede tedavi altına alındı.
 17 Temmuz 2020 15:13
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Motosiklet, yunus ekibine çarptı: 1 ölü, 2 polis memuru yaralı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, görevli iki polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Selçuk ilçesi Zeytinköy Kavşağı'nda meydana geldi. Adem Kahya idaresindeki 35 LEH 63 plakalı motosiklet, kavşakta İzmir istikametine doğru dönüş yapmak istedi. Bu sırada, Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus ekibi, Kahya idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonrasında bölgeye ambulanslar sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekibi, Adem Kahya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı iki polis memuruna ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İki polis, ilk müdahalelerinin ardından Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görevli polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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