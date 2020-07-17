Bakan Pakdemirli: Fındık fiyatını Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi
|17 Temmuz 2020 15:15
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.
Bolaman Havzası Islah Projesi'nin tanıtımı için Ordu'da bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fatsa ilçesinde organik tarım yapılan seralarda incelemelerde bulundu. Bakan Pakdemirli, bu sırada gazetecilere dönerek, "Boşuna beklemeyin. Fındık fiyatını Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.
Pakdemirli bu kısa açıklamanın ardından sera incelemesini sürdürdü.
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