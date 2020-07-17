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Muvazzaf askerlerin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Tunceli'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 12 şüpheli'den 6'sı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
 17 Temmuz 2020 15:24
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Muvazzaf askerlerin de olduğu 12 kişiye FETÖ'den gözaltı kararı

Tunceli'de yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkan 12 şüpheli'den 6'sı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılık tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, haklarında ankesörlü hatlardan ardışık aranma, bylock programı, etkin pişmanlık ifadeleri doğrultusunda alınan beyanlar gibi deliller tespit edilen, aralarında kamudan ihraç edilmiş polis ve muvazzaf asker kişilerin de bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında Tunceli, Eskişehir, Bartın, Hakkari, Bolu, Trabzon, Tekirdağ ve Mersin'de 16-17 Temmuz tarihli arama, el koyma ve gözaltı işlemleri uygulanmıştır. Yakalanan 6 şüphelinin adli işlemlerine devam edilirken, 6 şüpheli hakkında ise yakalama çalışmaları devam ediyor" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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