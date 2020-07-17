İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak
|17 Temmuz 2020 15:28
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla kabul edilen kararla, fatura başına alınan 4 TL su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan İBB meclisinde, İSKİ Genel Kurul gündem maddeleri görüşüldü.
İBB Meclisinde 2019 Kasım ayında gerçekleştirilen İSKİ Genel Kurulunda Sayıştay Başkanlığı raporu doğrultusunda kaldırılan ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edilen İSKİ Abone Hizmetleri Tarife ve Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkındaki gündem maddesi ele alındı.
İmamoğlu, iade yazısında bakım bedelinin, İSKİ gelirleri arasında önemli bir miktarı oluşturduğunu ve bütçe denkliğini de etkileyeceğine dikkati çekerek yeniden görüşülmesini istemişti.
İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere 2 Aralık 2019'da iade ettiği madde, Hukuk Komisyonu ve Tarife Komisyonu müşterek raporunda tekrar ele alındı.
Komisyon, Sayıştay Başkanlığının raporu doğrultusunda kararın aynen kabul edilmesini talep etti.
Oturumu yöneten Zeynel Abidin Okul, gündem maddesini "ısrar kararı" olarak oylamaya sundu. Gündem maddesi, AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla "ısrar kararı" olarak kabul edildi.
Böylece fatura başına 1 metreküp su fiyatı karşılığı olan ve 4 TL alınan su bakım bedeli artık abonelerden tahsil edilmeyecek.
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