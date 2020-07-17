AYM'den infaz yasası kararı
|17 Temmuz 2020 15:35
|Yazdır
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin, yeni infaz yasasının "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.
CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.
İnfaz yasasının bazı maddelerinin "af" sonucu doğurduğunu savunan CHP, "TBMM'de Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptali"ni talep etmişti.
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında, başvuruyu esastan görüşerek karara bağladı.
Genel Kurul, infaz yasasıyla ilgili "şekil yönünden" yapılan başvuruyu reddetti. Kararın 7 üyenin karşı oyuna karşı 9 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.
Anayasa Mahkemesi üyelerinden 7'si düzenlemenin "af kapsamında olduğu" yönünde görüş bildirdiği, çoğunluğu oluşturan 9 üyenin ise düzenlemeyi "af değil, infaz düzenlemesi" olarak kabul ettiği belirtildi.
- İkinci başvuru
CHP, bu başvurunun ardından infaz yasasının tümü ya da 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle ikinci bir başvuru daha yapmıştı.
Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı
17 Temmuz 2020 15:37
|Şikayeti reddeden hakimin, itirazı inceleyen heyette de yer alması ihlal sayıldı
17 Temmuz 2020 11:54
|Melis'e ve annesine sevindirici haber AYM'den geldi
16 Temmuz 2020 20:41
|AYM'den AİHM'nin 'ihlal' kararıyla ilgili değerlendirme
14 Temmuz 2020 15:13
|İnfaz yasasının 'şekil yönünden' iptal istemi esastan görüşülecek
09 Temmuz 2020 11:00
|Anayasa Mahkemesi 4 Kanunun esastan iptalini görüşecek
09 Temmuz 2020 10:55
|Anayasa Mahkemesi: Kişiler güvenlik soruşturmasının içeriğinden haberdar edilmelidir
08 Temmuz 2020 12:00
|AYM internetten erişime sunduğu kararların kapsamını genişletti
02 Temmuz 2020 15:20
|AYM'den yurt dışında çalışanları sevindirecek karar
01 Temmuz 2020 18:18
|AYM'den HDP'ye suç duyurusu
30 Haziran 2020 08:33