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AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı

Anayasa mahkemesi, tutukluya verilen disiplin cezasına karşı yapılan şikayeti reddeden hakimin bu karara karşı yapılan itirazı inceleyen mahkeme heyetinde de olmasını hak ihlali saydı!
 17 Temmuz 2020 15:37
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AYM, yargılamaya katılan hakimin itiraz heyetinde olmasını hak ihlali saydı

Mesleğinden ihraç edilmiş bir vali yardımcısı olan başvurucuya Ceza İnfaz Kurumunda görevli memurlarla yaşanan tartışma neticesinde, "Kurum görevlilerine hakaret ve tehdit etme eyleminde" bulunduğu iddiasıyla üç gün hücreye koyma cezası verilmiştir.

Başvurucunun şikayetini inceleyen Şırnak İnfaz Hakimliği şikayetin reddine karar vermiş, bu karara itirazı değerlendiren Şırnak 2. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazın reddine oybirliği ile karar vermiştir. Ancak mahkeme heyetinde İnfaz Hakimi olarak disiplin cezasına şikayeti değerlendiren hakim de yer almıştır.

Başvurucu, bu durumdan ötürü konuyu bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşımıştır.

Anayasa Mahkemesi tarafından yapılan değerlendirmede özetle;

1- İdarenin kararına karşı yapılan şikayeti karara bağlayan hakimin bu karar vaki itirazı ele alan Ağır Ceza Mahkemesi heyetine katılarak itiraz incelemesinde yer almasının nesnel tarafsızlığı zedelediği,

2- Şikayet incelemesinde karar veren hakimin bu karara karşı başvurabilecek bir üst kanun yolu olarak öngörülmüş olan itiraz aşamasındaki incelemeye de katılması halinde kendi kararındaki -varsa- hukuki ve fiili hatalar hususunda belli ölçüde savunmacı bir tutum takınabileceği,

3- Her ne kadar önceki derecede görev yapan hakimin sadece bir oy hakkına sahip olması sebebiyle kararı tek başına değiştirmesinin mümkün olmadığı düşünebilir ise de Heyetin diğer üyelerini etkileyebileceği,

4- Dolayısıyla önceki derecede karar veren hakimin bir üst aşama olan itiraz incelemesine de katılmış olması nesnel bağımsızlığı zedeleyen bir husus olarak kabul edilmesi gerektiği,

Gerekçeleriyle başvurucunun adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net - Özel

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