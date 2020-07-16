Muhatap nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Muhatap mı? Muhattap mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
|16 Temmuz 2020 16:20
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Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.
Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.
TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Muhatap kelimesi
MUHATAP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin muhatap mı, muhattap mı? olarak yazıldığı sorgulanır.
Bu kelimenin doğru kullanımı muhatap şeklinde olmalıdır.
muhattap(Yanlış kullanım)
muhatap( Doğru kullanım)
Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzu için tıklayınız.
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