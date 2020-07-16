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Hastane nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Hastane mi? Hastahane mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır.
 16 Temmuz 2020 15:25
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Hastane nasıl yazılır? TDK'ye ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzuna göre Hastane mi? Hastahane mi?

Türk Dil Kurumu'nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir.

Türkçe'de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır.

TDK'nın güncel yazım kılavuzunda ve Cumhurbaşkanlığı resmi yazışma kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de Hastane kelimesi

HASTANE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hastane mi, hastahane mi? olarak yazıldığı sorgulanır.

Bu kelimenin doğru kullanımı hastane şeklinde olmalıdır.

hastahane(Yanlış kullanım)

hastane( Doğru kullanım)

Memurlar.Net
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