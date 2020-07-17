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Yıl sonuna kadar 20 AVM kütüphanesi açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, yıl sonuna kadar 20'den fazla AVM kütüphanesi açmayı planladıklarını belirterek, "AVM kütüphanelerimizi, sadece kitap ödünç alınıp verilebilen ya da ders çalışılan alanlar değil, kültürel, sanatsal ve edebi etkinlerin de yapıldığı mekanlar olarak kurgulamaya çalıştık." dedi
 17 Temmuz 2020 16:36
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Yıl sonuna kadar 20 AVM kütüphanesi açılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu, yıl sonuna kadar 20'den fazla AVM kütüphanesi açmayı planladıklarını belirterek, "AVM kütüphanelerimizi, sadece kitap ödünç alınıp verilebilen ya da ders çalışılan alanlar değil, kültürel, sanatsal ve edebi etkinlerin de yapıldığı mekanlar olarak kurgulamaya çalıştık." dedi.

Turşucu, Kültür ve Turizm Bakanlığının "AVM Kütüphaneleri" projesi kapsamında Mamak'taki Nata Vega Outlet AVM'de geçen ay açılan kütüphaneyi ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Hamdi Turşucu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi uğrak mekanlardan biri olan alışveriş merkezlerinde vatandaşları kitapla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiklerini, yaygınlaştırmak amacıyla da 30 AVM yönetimi ile görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

Turşucu, "Biz, AVM kütüphanelerimizi, sadece kitap ödünç alınıp verilebilen ya da ders çalışılan mekanlar değil, kültürel, sanatsal ve edebi etkinlerin de yapıldığı mekanlar olarak kurgulamaya çalıştık. Bundan sonra ise Türkiye'nin kültür, sanat ve edebiyat hayatına bu mekanlar aracılığıyla daha yüksek bir şekilde katkı sağlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Kütüphane projemiz Türkiye'deki 500 AVM'ye yayılacak"

AVM yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür eden Turşucu, Ankara'da 2, Eskişehir'de bir AVM kütüphanesinin geçen ay faaliyete başladığını anımsatttı. Turşucu, şunları kaydetti:

"Malatya'dan Konya'ya, İzmir'den İstanbul'a, Yalova'dan Silivri'ye varıncaya kadar birçok yerde görüşme halindeyiz. Bu yılın sonuna kadar 20'den fazla AVM kütüphanesi açmış olacağız. Bu mekanlar aracılığıyla zaten süregelen halk kütüphanesi hizmetlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz yıl havalimanı kütüphanesini ilk defa açtık. Konya'daki Gar kütüphanesinin yanı sıra bebek kütüphanelerini açtık. Son yıllarda 300'ün üstündeki kütüphanemizi güncelledik.

Bundan 6 yıl önce 1 milyonun altında olan kütüphane üye sayımızı geçtiğimiz yıl 4 milyon ile kapattık. Yine ödünç verdiğimiz kitap sayısı 3 milyon 600 bin civarındayken geçen yıl 13 milyona ulaştı. Kitap ödünç verme dışındaki etkinliklerle de insanımıza daha fazla hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Türkiye'deki 500 AVM'ye kütüphane projemiz yayılacak."
Anadolu Ajansı
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