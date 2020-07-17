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Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir

Singapurlu bilim insanları yeni tip corona virüse karşı bağışıklığın neredeyse 20 yıl boyunca sürebileceğini iddia etti. 2003 yılında SARS'a yakalanan 23 kişiyi inceleyen araştırmacılar, hastalığın ardından 17 yıl geçmesine rağmen, onları tekrar SARS'a yakalanmaktan koruyacak T hücrelerine sahip olduğunu keşfetti.
 17 Temmuz 2020 17:08
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Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir

Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle enfekte olanların sayısı 14 milyona yaklaşırken, ölü sayısı 590 bini aştı. Salgının ortaya çıktığı günden bu yana ise bağışıklık tartışmaları dünyanın gündeminden inmiyor. Bilim insanları virüse karşı bağışıklık sağlanması için hız kesmeden aşı çalışmaları yürütüyor, İsveç gibi kimi ülkeler ise sürü bağışıklığı stratejisi yürüyor. Çünkü virüse karşı sağlanabilecek güçlü bir bağışıklık dünyanın kısıtlamalar olmadan normal hale dönmesi anlamına geliyor.

SARS HASTALARI İNCELENDİ

Bu kapsamda, Singapurlu araştırmacılar tarafından yapılan bağışıklık çalışmasında 2002 -2004 yılında etkisine alan SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) hastalığına bakıldı. 2002 Kasım'ında Çin'de ortaya çıkan ölümcül hastalık ardından Tayvan, Singapur, ABD ve Kanada gibi ülkelere yayılarak yaklaşık 800 insanın ölümüne neden oldu. Yaklaşık 20 yıl sonra ise dünyayı tekrar tehdit eden yeni tip corona virüs küresel salgını ortaya çıktı.

YENİ TİP CORONA VİRÜSLE YÜZDE 85 ORANINDA BENZİYOR

Bilim insanları yeni tip corona virüs ile SARS'a neden olan corona virüsün yüzde 85 oranında benzer olduğunu açıkladı. Hatta yeni tip corona virüse SARS virüsünün adı verildi; SARS'a neden olan virüs SARS-Cov olarak adlandırılarken yeni tip corona virüsün bilimsel adı SARS Cov-2 olarak geçiyor.

17 YILDIR DEVAM EDEN BAĞIŞIKLIK

Singapur'daKİ Duke-NUS Tıp Okulu tarafından araştırmacılar iki virüs arasındaki benzerlikten yola çıkarak 2003 yılında hastalığı yenen 23 SARS hastasını inceledi. Kan örneklerini analiz eden bilim insanları tüm hastalarda enfeksiyona karşı savaşan T hücrelerinin varlığını keşfetti. Araştırmacılar, söz konusu kişilerin T-hücresi bağışıklıklığı nedeniyle 20 yıl boyunca SARS'a tekrar yakalanmaktan korunduğunu açıkladı.

Ciddi enfeksiyonlardan sonra uzun süreli koruma sağlayan bir tür beyaz kan hücresi olan T hücreleri antikor testleriyle tespit edilemiyor ve antikorlara kıyasla çok daha uzun bir süre bağışıklık sağlıyor. Ancak, bu hücreler antikorlardan daha yavaş hareket ediyor ve etkisini göstermesi daha uzun sürüyor.

COVİD-19'DA DA BENZER BİR DURUM OLABİLİR

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, "Bulgular, 'Covid-19 hastalarının uzun süreli T hücre bağışıklığı geliştireceği fikrini destekliyor. Bu, aşı çalışamları için önemli bir adım. Çünkü bilim insanlarına, aşının başka bir güçlendirici gerekmeden bir kişiyi ne kadar süre koruyacağını anlamasına yardımcı olur" ifadleri kullanıldı.
NTV
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