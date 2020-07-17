MEB, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı
|17 Temmuz 2020 17:23
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Milli Eğitim Bakanlığı, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı.
26/07/2020 Tarihli Adaylık Kaldırma Sınavı Sınav Giriş Belgesi
Adaylar sınav giriş belgelerine https://mebbis.meb.gov.tr/ adresine kişisel kullanıcı ve şifreleri ile giriş yaparak, mebbis sayfasından; Başvuru İşlemleri -- Genel Bilgiler -- Rapor Al işlem adımlarını sırasıyla uygulayarak erişebileceklerdir.
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