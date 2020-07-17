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Sokak hayvanlarına 'kötü muamele' iddiasında 3 belediye personeline soruşturma

Adapazarı Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına "kötü muamele" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 kişinin açığa alındığını ve 2 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.
 17 Temmuz 2020 17:27
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Sokak hayvanlarına 'kötü muamele' iddiasında 3 belediye personeline soruşturma

Adapazarı Belediyesi, ilçede sokak hayvanlarına "kötü muamele" iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını, 1 kişinin açığa alındığını ve 2 kişinin ise görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentte bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında sokak hayvanlarına dönük paylaşılan görüntüler üzerine Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun talimatıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında belediyenin çevre koruma ve kontrol müdürünün açığa alındığı aktarılan açıklamada, müdürlükte görevli veteriner hekim ve ilgili personelin de görevlerinden alındığı kaydedildi.

Açıklamada, süreçle ilgili gelişmelerin yetkili makamlarla detaylı paylaşıldığına işaret edilerek, bu süreçte hassasiyetli davranan tüm hayvanseverlere teşekkür edildi.

Başkan Işıksu da twitter paylaşımında, bugüne dek sokak canlarının daha iyi koşullarda yaşamlarını sürdürmesi için gerçekleştirdikleri sayısız çalışmaya ve harcanan emeğe gölge düşürülmesinden dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, "Adapazarı Belediyesi olarak böylesi durumun bir daha yaşanmaması için gereken tüm çalışmaları gayretle yapacağımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

- "Soruşturmalar hassas bir şekilde devam etmektedir"

Sakarya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada da soruşturmaların hassasiyetle devam ettiği belirtilerek, "Bundan böyle, bizleri ve kamuoyunu ciddi şekilde rahatsız eden benzer uygulamaların olmaması ve asla tasvip etmeyeceğimiz görüntülerin oluşmaması için ilimizdeki bütün belediyeler ve ilgili kuruluşlar uyarılmış ve talimatlandırılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, sokak hayvanlarına karşı yapılan bu ve buna benzer olaylara Sakarya'da kesinlikle müsaade edilmeyeceği, yapanlara karşı hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı
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