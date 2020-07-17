Yeni vaka sayısında düne göre değişiklik yok

Sağlık Bakanlığı 17 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu.

Son 24 saatte 1014 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 199 bin 834 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. http://covid19.saglik.gov.tr" ifadelerini kullandı.