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Vali uyardı: Düğüne katılan 19 kişide virüs çıktı

Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
 17 Temmuz 2020 17:55
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Vali uyardı: Düğüne katılan 19 kişide virüs çıktı

Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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