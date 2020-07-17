Vali uyardı: Düğüne katılan 19 kişide virüs çıktı
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
|17 Temmuz 2020 17:55
|Yazdır
Malatya Valisi Aydın Baruş, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde bir düğüne katılanlar arasında 19 pozitif vaka tespit edildi. Özellikle düğün ve cenaze gibi toplu bulunulan alanlarda uzun süre kalmamaya dikkat edelim. Maske, mesafe ve temizlik çok önemli." ifadelerini kullandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Emniyetten 'maske kullananlara ceza yazılıyor' iddialarına açıklama
17 Temmuz 2020 18:06
|İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak
17 Temmuz 2020 17:42
|Muğla-Kale karayolunun büyük bölümü tamamlanıyor
17 Temmuz 2020 17:37
|Sokak hayvanlarına 'kötü muamele' iddiasında 3 belediye personeline soruşturma
17 Temmuz 2020 17:27
|Valinin hortum karşısında zor anları
17 Temmuz 2020 16:39
|O ilde normalleşme döneminde 427 yeni vaka
17 Temmuz 2020 15:10
|Şehit polis memurunun ismi bir ilkokula verildi
17 Temmuz 2020 14:02
|Pandemi döneminde İstanbul'da evlerde su tüketimi yüzde 30 arttı
17 Temmuz 2020 11:14
|İzmir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
16 Temmuz 2020 21:24
|Düğünde takılar, gelin ve damadın maketlerine takıldı
16 Temmuz 2020 21:21