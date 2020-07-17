Ayasofya imar planlarına 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak işlenecek
|17 Temmuz 2020 17:59
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Ayasofya'nın imar planlarında yer alan müze fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.
İBB Meclisi, yeni tip kooronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.
Meclis gündemine pazartesi günü AK Parti ve MHP gruplarının Ayasofya'nın, koruma amaçlı imar planlarında, "Ayasofya Camii-Külliyesi" olarak değiştirilmesini içeren teklifi, komisyon değerlendirmesi sonrası genel kurula geldi.
İmar Komisyonu raporunda "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtildi.
Konuşmaların ardından teklif oy birliği ile kabul edildi.
Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin İBB Meclisindeki partilerin ortak teklifi ile hazırlanan bildiri okundu. Bildiride Ermenistan'ın saldırısı kınandı.
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