1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ayasofya imar planlarına 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak işlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Ayasofya'nın imar planlarında yer alan müze fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.
 17 Temmuz 2020 17:59
Yazdır
Ayasofya imar planlarına 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak işlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Ayasofya'nın imar planlarında yer alan müze fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesi teklifi kabul edildi.

İBB Meclisi, yeni tip kooronavirüs (Kovid -19) salgını tedbirleri kapsamında Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Meclis gündemine pazartesi günü AK Parti ve MHP gruplarının Ayasofya'nın, koruma amaçlı imar planlarında, "Ayasofya Camii-Külliyesi" olarak değiştirilmesini içeren teklifi, komisyon değerlendirmesi sonrası genel kurula geldi.

İmar Komisyonu raporunda "Ayasofya Camii-Müze" fonksiyonunun, "Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi" olarak değiştirilmesinin uygun olduğu belirtildi.

Konuşmaların ardından teklif oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına ilişkin İBB Meclisindeki partilerin ortak teklifi ile hazırlanan bildiri okundu. Bildiride Ermenistan'ın saldırısı kınandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ayasofya'daki ilk Cuma'da Antep baklavası ikram edilecek
17 Temmuz 2020 16:58		 Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı
17 Temmuz 2020 16:43
Yıl sonuna kadar 20 AVM kütüphanesi açılacak
17 Temmuz 2020 16:36		 Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?
17 Temmuz 2020 16:21
Kıbrıs'ta beyin kanaması geçiren asker şehit oldu
17 Temmuz 2020 16:08		 Viruse yakalanan Ak Partili Akbaşoğlu yoğun bakıma alındı
17 Temmuz 2020 14:39
Cuma hutbesinde 'kurbanın önemi' vurgulandı
17 Temmuz 2020 13:46		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
17 Temmuz 2020 13:44
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
17 Temmuz 2020 11:57		 Kurbanlıklar Kovid-19 açısından risk taşımıyor
17 Temmuz 2020 11:27
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:12 - Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi18:09 - TTK Başkanı Yaramış'tan 'FETÖ' açıklaması18:06 - Emniyetten 'maske kullananlara ceza yazılıyor' iddialarına açıklama17:59 - Ayasofya imar planlarına 'Ayasofya Camii-Külliyesi' olarak işlenecek17:55 - Vali uyardı: Düğüne katılan 19 kişide virüs çıktı17:48 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
17:42 - İstanbul'da artık su bakım bedeli alınmayacak17:37 - Muğla-Kale karayolunun büyük bölümü tamamlanıyor17:27 - Sokak hayvanlarına 'kötü muamele' iddiasında 3 belediye personeline soruşturma17:23 - MEB, adaylık kaldırma sınav giriş belgelerini yayımladı17:19 - ABD'de virüste yeni rekor: Bir günde 79 bin yeni vaka17:14 - Dolar ve avro haftayı nasıl kapattı?
17:08 - Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir16:58 - Ayasofya'daki ilk Cuma'da Antep baklavası ikram edilecek16:43 - Bakan Koca, havuz ve plajlardaki 'damlacık' tehlikesine karşı uyardı16:39 - Valinin hortum karşısında zor anları16:36 - Yıl sonuna kadar 20 AVM kütüphanesi açılacak
16:21 - Yeni tartışma: Çay şekerli mi içilir, şekersiz mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi, 2. dalganın beklendiği ayları açıkladı
Erdoğan'dan Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı sorusuna cevap
MEB, öğretmenler için 2020 yılı il içi nakil duyurusu yayımladı
11 saatlik vekil şiddeti...Yumruk attı, odaya kilitledi
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
Eminönü İskelesi'nde kadından kadına uçan tekme!
Maske takmadığı için ceza yedi, bir gün sonra koronaya yakalandı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kimin kıldıracağı belli oldu
Hobi bahçeleri ile ilgili yasa teklifi ertelendi
Arkeolog Merve intihar etmişti... Sır perdesi aralandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
süper lig 2020-21 sezonu küme düşmeme mücadelesi 3
kemal sunal filmleri 2
eskişehir'de ihale ile 18 geyiğin vurulması 2
sebepsiz yere ağacı söken kişi 2
sela 1
patates kızartması 3
tahsin hasoğlu'nun liderlik yarışı videoları 1
kürkçü dükkanına dönmek 4
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 1
atalanta 3
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam